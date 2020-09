GIOVANI CENTRODESTRA – TRENTINO * ELEZIONI 2020: BAZZANELLA, « IL THINK TANK ” TRENTINO 2030 ” A SOSTEGNO DI MERLER, CON LE IDEE CHIARE PER PRENDERE IL COMUNE DI TRENTO »

Think tank «Trentino 2030» Il Centrodestra dei giovani unito e con le idee chiare per prendere il comune di Trento.

Come da tradizione, in vista dei vicini appuntamenti elettorali, si è riunita oggi a Trento al “Mas dela Fam” la la Think Tank dei giovani del centro destra “Trentino 2030”, organizzata dal presidente Luca Bazzanella, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani.

Si tratta di un contenitore di idee e progetti, suddivisi per settore economico, che funge da propulsore innovativo per i programmi e le proposte del centro-destra trentino. L’incontro svoltosi in serata dalle 18 alle 21 ha visto coinvolti una trentina di giovani imprenditori a sostegno della lista di Forza Italia e del candidato sindaco Andrea Merler.

All’ordine del giorno una strategia condivisa nell’area del centro-destra per migliorare la città di Trento partendo da servizi innovativi a misura di cittadino, PRG, energia, mobilità e nuove infrastrutture sostenibili: un piano lungimirante e realizzabile per valorizzare l’area Ex-Italcementi, una nuova vita per Piazza Mostra e il Castello del Buonconsiglio, un ragionamento sull’area ex caserme con una cittadella dello sport, il progetto “nuovo stadio di Trento” il tutto in ottica di attrattività di investitori e di dialogo pubblico-privato.

Presenti all’incontro a dare man forte anche Marco Bestetti membro del rinnovato Consiglio Nazionale di Forza Italia e il parlamentare azzurro Alessandro Cattaneo che sottolineano l’importanza di mettere in gioco competenze, esperienza amministrativa e concretezza, fattori chiave che permettono a giovani amministratori in tutta italia di vincere sfide complesse come quella di Trento.

Per nulla convinto degli attuali sondaggi Bazzanella inoltre pronostica: “ballottaggio in vista e vittoria al secondo turno”. “Gli elettori sono dalla nostra parte, stufi di anni di politiche di brevi vedute, le competenze e i numeri per prendere la città ci sono, è il momento di marciare compatti verso il voto del 20 e 21 settembre».

In chiusura un brainstorming con i rappresentanti del comparto giovanile di Foza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia per convergere su alcuni progetti condivisi a livello comunale e provinciale.