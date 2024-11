GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * INCONTRO AL MIMIT: «FOCUS SU STRATEGIE RAFFORZAMENTO SISTEMA GESTIONE CRISI AZIENDALI»

16.50 - mercoledì 20 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il vicepresidente Galateo al MIMIT: focus su strategie per il rafforzamento del sistema di gestione delle crisi aziendali. Si è svolta oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) una conferenza dedicata al rafforzamento del sistema di gestione delle crisi aziendali. La riunione, presieduta dal Ministro Adolfo Urso e dal Sottosegretario Fausta Bergamotto, ha avuto come obiettivo l’approfondimento delle modalità di coordinamento e cooperazione utili a ottimizzare la gestione delle situazioni di crisi nei territori italiani.

Intervenendo nel dibattito, il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Marco Galateo, ha sottolineato l’importanza strategica del settore industriale e la necessità di una vigilanza attiva per affrontare le sfide future. “La provincia di Bolzano registra attualmente un tasso di disoccupazione inferiore al 2% e non presenta crisi aziendali aperte. Tuttavia, i venti di crisi che agitano il settore industriale italiano ed europeo richiedono grande attenzione. L’industria è la prima voce del PIL provinciale e il settore automotive, in particolare, riveste per noi un ruolo strategico: una vettura elettrica su quattro nel mondo contiene cablaggi prodotti nella nostra Provincia”.

Galateo ha inoltre evidenziato le preoccupazioni legate alla crisi del settore automotive, aggravata dalla transizione verso la propulsione elettrica prevista dall’Unione Europea entro il 2035. “Assistiamo a un rallentamento delle vendite, all’incertezza sulla produzione e a notizie allarmanti come la chiusura di fabbriche da parte di Volkswagen in Germania. Questo scenario europeo, con impatti diretti sull’Italia e sulle regioni limitrofe, ci spinge a mantenere alta l’attenzione e a prepararci a eventuali sfide”.

Il vicepresidente ha ringraziato il Ministro Urso e il Sottosegretario Bergamotto per il sostegno garantito attraverso il sistema degli incentivi. “Sono strumenti fondamentali per superare gli stalli e le difficoltà del sistema aziendale. È essenziale monitorare con maggiore puntualità gli interventi, come la cassa integrazione ordinaria, e rafforzare la collaborazione tra il Ministero e i territori, per evitare che le crisi ci colgano impreparati”.

Il tavolo permanente presso il MIMIT, operativo da oltre un anno e mezzo, si pone l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per sostenere i mercati in difficoltà, garantendo così stabilità occupazionale e produttiva.

Concludendo il suo intervento, Galateo ha ribadito l’importanza di un approccio preventivo e concertato per tutelare il tessuto produttivo locale e nazionale, unendo le forze tra istituzioni, territori e imprese.