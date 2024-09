PAT * TIONE: «MARCHIORI E GOTTARDI AI FESTEGGIAMENTI PER I 70 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE»

18.23 - domenica 8 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Avis di Tione, una storia d’amore e di donazione lunga 70 anni.Gli ’assessori Simone Marchiori e Mattia Gottardi ai festeggiamenti per il 70° di fondazione dell’Associazione Volontari Italiani Sangue, sezione comunale di Tione,

I festeggiamenti per i 70° anni dell’Avis di Tione sono iniziati nella giornata di ieri, sabato 7 settembre, nel pomeriggio, con un convegno di alto livello dal titolo: «Sul benessere, la salute, l’ambiente ed il Volontariato» tenutosi nella sala polivalente della Biblioteca Comunale, alla quale sono seguiti dei momenti di intrattenimento fino a tarda sera.

Oggi, domenica 8 settembre, dopo la S. Messa celebrata nella chiesa arcipretale di Tione, una sfilata, accompagnata dal Corpo Musicale Vigo – Darè, ha raggiunto l’auditorium “Lorenzo Guetti” dove è stata inaugurata una mostra fotografica storica sulle numerose attività portate avanti dalla sezione Avis di Tione in questi 70 anni. La mattinata si è conclusa con l’intervento delle autorità e la premiazione dei donatori con benemerenza in oro. Presenti, oltre ai sindaci dei comuni di competenza dell’associazione, anche gli assessori Mattia Gottardi e Simone Marchiori in rappresentanza della Giunta provinciale.

L’assessore Mattia Gottardi ha voluto sottolineare il valore di un’associazione che ha saputo in 70 anni, rendere partecipe un’intera comunità e trasferire il concetto che dietro ad un gesto di grande generosità c’è il donare qualcosa di proprio per il bene altrui. L’assessore Gottardi ha inoltre ricordato l’impegno incessante dell’associazione anche a favore della comunità giudicariese, con la promozione di una serie davvero nutrita di iniziative e momenti comunitari e di festa, dedicati a tutte le fasce della popolazione. “La comunità provinciale è grata ad Avis per quello che ha fatto e per quello che fa e l’Istituzione non può farle mancare il proprio supporto – ha detto Mattia Gottardi – perché senza Avis, il Trentino sarebbe senz’altro più povero”.

Nel suo saluto, l’assessore Simone Marchiori, ha definito Avis “quel volontariato più puro nel panorama di un Trentino fortemente vocato all’associazionismo”. “Donare il sangue – ha detto l’assessore Marchiori – dovrebbe essere un’azione naturale, quasi scontata. Chi può ed è in grado di farlo, dovrebbe mettersi a disposizione degli altri. Dobbiamo ringraziare – ha aggiunto l’assessore – tutti coloro che in questi 70 anni hanno consentito all’associazione di crescere, prendendosi l’onere e l’incarico di seguire i donatori, compresi il personale sanitario presente in ospedale”.

L’Avis comunale di Tione nasce nel 1954 grazie all’azione di 12 soci fondatori. Oggi, nel 2024, sono più di 800. L’area di competenza comprende la Busa di Tione, Sella Giudicarie, Porte di Rendena, Pelugo e Spiazzo. L’associazione, presieduta da Pier Luigi Salvaterra celebra quindi un traguardo importante. In crescita le donazioni, un’azione silenziosa e al contempo fondamentale, che fortunatamente può contare sul continuo aumento dei donatori.

“Avis è sinonimo di generosità e gratuità.

Una grandissima associazione che a livello nazionale compie 97 anni, essendo stata fondata nel 1927 a Milano dal dottor Vittorio Formentano, sancendo non solo la nascita di un’associazione che oggi conta quasi 1 milione e 300 mila donatori soci in Italia, ma anche il diritto alla salute – ha spiegato nel suo saluto la presidente Avis provinciale equiparata regionale, Elisa Viliotti – perché in quel momento si è data la facoltà di raccogliere sangue e donarlo in modo gratuito. Infatti, prima di allora, il sangue era disponibile solamente a chi aveva le risorse per acquistarlo.”

Oggi Avis non si occupa solo di sociale, non fa solamente promozione alla donazione e alla solidarietà, o ai corretti stili di vita, ma di fatto, si occupa anche di erogare prestazioni socio – sanitarie, a fianco dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari in Banca del Sangue a Trento. La sfida a livello “Trentino” è quella di portarlo all’autosufficienza non solo di sangue intero ma anche di plasma.

I festeggiamenti sono terminati con il pranzo sociale.