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PAT – ISPAT * UTILIZZO ACQUA – ANNO 2021: « IN VALLAGARINA CONSUMO AGRICOLO A 360,8 MILIONI DI MC, NEGLI ALTIPIANI CIMBRI A 0.1 »

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