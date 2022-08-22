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PAT – ISPAT * UTILIZZO ACQUA – ANNO 2021: « IN VALLAGARINA CONSUMO AGRICOLO A 360,8 MILIONI DI MC, NEGLI ALTIPIANI CIMBRI A 0.1 »
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11.51 - lunedì 22 agosto 2022
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https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
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