FLP TN/AA * INPS: “ SENZA PERSONALE L’ISTITUTO È IN DIFFICOLTÀ, SONO A RISCHIO I SERVIZI AL CITTADINO “

22.36 - martedì 11 aprile 2023

A seguito di due importanti riunioni sindacali con il Direttore Regionale dell’Inps del Trentino Alto Adige Vittorio Feliciani e con il Direttore Provinciale di Trento Claudio Floriddia, durante le quali sono stati forniti i dettagli riguardanti gli organici degli Uffici e le novità sulle prossime assunzioni di personale, la FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” ha indetto un’assemblea sindacale del personale per discutere, confrontarsi e mettere in atto possibili azioni di protesta nei confronti dell’Istituto.

Ci è stato riferito che, entro il 2023, l’Istituto, diretto dal Presidente Pasquale Tridico, assumerà circa 4.500 nuovi dipendenti in tutta Italia. Di questi, una modesta quota verrà destinata a Trento, ossia solo 48 nuovi funzionari che, a stento, potrebbero colmare la carenza di organico, dovuta a recenti e prossimi pensionamenti.

Come se non bastasse a destare seria preoccupazione dopo l’esiguità di risorse assegnate alla nostra provincia, si apprende che, dei 48 funzionari, solo 8 o 9 prenderanno servizio a breve. I rimanenti sono stati assegnati altrove. Il quadro complessivo delle risorse dell’Istituto Trentino appare quanto mai allarmante se si guarda anche alla mobilità nazionale, istituto giuridico, di cui può avvalersi il personale in forza, per lasciare definitivamente la propria sede a favore di un’altra.

Ebbene, ci è stato annunciato che, apertosi il bando di mobilità per il 2023, entro dicembre, 21 dipendenti abbandoneranno la nostra provincia, per spostarsi nelle sedi del centro-sud, a fronte di solo 9 funzionari che arriveranno a Trento, provenienti da altre sedi italiane. Anche qui, a causa della mobilità nazionale la sede provinciale perderà altri 12 dipendenti.

E se si guarda all’Alto Adige, neppure la situazione dell’INPS di Bolzano è esente da preoccupazione. Sono infatti state previste solo 9 assunzioni. Questa emorragia di risorse a nostro avviso rischia ovviamente di ripercuotersi sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini che hanno bisogno di sedi operative a pieno regime ed organico per poter garantire risposte in tempi adeguati, considerando che, fra i servizi erogati dall’Istituto, ci sono trattamenti pensionistici, sussidi e pagamenti di indennità varie, a sostegno del reddito delle famiglie.

La FLP, durante le riunioni con i vertici locali dell’Istituto ha fatto presente che le informazioni ricevute sono molto preoccupanti ed inaccettabili, sia per la tenuta dell’organizzazione interna delle singole attività, sia per le possibili mancate risposte ai cittadini.

Al termine dell’assemblea, si è convenuto di invitare per un confronto sull’argomento la RSU “rappresentanza sindacale unitaria” e le altre OO.SS., al fine di intraprendere ogni possibile azione di protesta nei confronti dell’Istituto, finalizzata a far assegnare nel capoluogo un numero di nuovi funzionari “congruo” rispetto alle necessità dell’Istituto, dei lavoratori e dell’utenza.