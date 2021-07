ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA – TRENTO * ISTRUZIONE: PIFFER E DOLZANI, « I MILIONI STANZIATI DALLA PAT PER LA SCUOLA NON FORAGGINO GLI ISTITUTI PRIVATI »

C.S. Ass. Mazziniana Trento: “Milioni stanziati dalla Provincia per la scuola non foraggino istituti privati”.

“Quella dei 12 milioni di euro stanziati dalla Giunta provinciale per gli investimenti nel settore scolastico è indubbiamente una buona notizia, importante sarà ora il come verranno spesi.” A dichiararlo è Massimiliano Piffer, presidente della sezione di Trento dell’Associazione Mazziniana che continua: “Il settore dell’Istruzione è una componente fondamentale per il presente e il futuro della nostra società ma è importante che i soldi stanziati dalla collettività siano utilizzati per finanziare interventi in favore della scuola pubblica e non, come spesso è accaduto in passato, per foraggiare gli istituti privati.”

“Enti privati che offrono servizi a pagamento alternativi a quelli garantiti dall’ente pubblico non devono essere finanziati dalla collettività”, continua Giacomo Dolzani (Segretario Ass. Mazziniana di Trento) “e questo non deve accadere soprattutto quando il servizio pubblico soffre di gravi carenze, sia dal punto di vista delle strutture che da quello delle disponibilità finanziarie. Le scuole private sono delle imprese che devono sostenere la propria attività con le rette che richiedono a coloro che usufruiscono dei loro servizi, senza pesare sulla collettività.”

Massimiliano Piffer, Presidente della sezione di Trento dell’Associazione Mazziniana Italiana

Giacomo Dolzani, Segretario della sezione di Trento dell’Associazione Mazziniana Italiana