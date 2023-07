FIMMG TRENTINO * SANITÀ: « MEDICINA GENERALE, BENE IL BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI 44 MEDICI AL CORSO »

20.00 - venerdì 21 luglio 2023

Comunicato stampa approvazione bando di concorso formazione specifica in medicina generale.

Apprendiamo con soddisfazione che La Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha approvato il bando di concorso per l’ammissione di 44 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2023/2026, prima regione/provincia autonoma d’Italia a farlo mantenendo gli impegni presi. E’ stata confermata la data del concorso che si terrà il 30 novembre 2023, primo passo per recuperare i ritardi finora accumulati.

Una buona notizia per la medicina territoriale trentina, che potrà godere della formazione e del lavoro di nuovi medici di medicina generale in un momento di carenza senza precedenti. Continuiamo ad impegnarci per garantire l’assistenza sanitaria primaria a tutta la popolazione del Trentino, in città come in montagna, in ambulatorio come a domicilio, sempre prossimi alle persone in difficoltà. Auspichiamo lo sviluppo della nostra professione a livello contrattuale e di immagine, anche tramite il programma “Trentino for Talent | Health” cui ora chiediamo di concentrarsi sulla medicina generale, visti anche i buoni risultati della promozione veneziana.

I nuovi Colleghi saranno ben accolti ed integrati nel tessuto professionale e sociale provinciale. Tutti i trentini devono tenere alla loro formazione ed al loro benessere, ne va della tenuta del sistema sanitario provinciale attuale e futuro.

Valerio Di Giannantonio, Segretario provinciale FIMMG

Margherita Berlanda, Segretaria provinciale Fimmg Formazione