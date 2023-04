FENALT * APSP ROVERETO: « IL 2/5 CONVOCATO UN TAVOLO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, PER AFFRONTARE I PROBLEMI DEL PERSONALE »

11.14 - venerdì 28 aprile 2023

Apsp di Rovereto: l’Assessorato provinciale alla sanità si impegna. UN TAVOLO CON I SINDACATI PER AFFRONTARE I PROBLEMI DEL PERSONALE DELLE CASE DI RIPOSO.

Nel pomeriggio di ieri incontro fra Fenalt, sindacato di maggioranza delle case di riposo, e Assessorato provinciale alla sanità per discutere delle criticità dell’Apsp Vannetti e delle altre case di riposo trentine dopo l’intervento dei legali del Sindacato e la minaccia di un sit-in davanti alla struttura. La presidente della Vannetti, Daniela Roner, incontrerà il 5 maggio tutte le parti sindacali.

Il tanto atteso confronto sui problemi delle tre RSA di Rovereto c’è stato ieri nel tardo pomeriggio. La delegazione Fenalt, guidata da Roberto Moser, vice segretario generale del Sindacato e responsabile area case di riposo, ha incontrato l’Assessore provinciale alla sanità, Stefania Segnana, il dirigente generale del Dipartimento salute, Giancarlo Ruscitti, e la direttrice dell’Ufficio provinciale per le politiche a favore delle persone non autosufficienti, Micaela Gilli.

“Ho fatto presente – ha dichiarato Roberto Moser a margine della discussione – che il problema fondamentale della Vannetti, e di molte altre Rsa trentine, non è quello del rispetto formale del rapporto fra numero di infermieri e ospiti, ma quello di calare questo rapporto nella realtà concreta delle strutture. La Vannetti con i suoi infermieri può anche rispettare formalmente il parametro, ma se si considera che gli ospiti sono dislocati su piani diversi e su tre strutture distanti alcuni chilometri l’una dall’altra, il parametro perde di senso difronte ai problemi posti dalla logistica. All’Assessore Segnana abbiamo chiesto di rivedere il parametro provinciale e di personalizzarlo in base alle caratteristiche delle case di riposo, di valutare i carichi di lavoro degli infermieri e degli OSS e di aumentare le indennità del personale delle RSA per evitare la concorrenza inaccettabile del contratto di Apss che sta provocando un’emorragia continua di infermieri dalle case di riposo verso gli ospedali”.

L’Assessore Segnana ha assicurato che già il 2 maggio sarà convocato un tavolo con le organizzazioni sindacali del comparto per affrontare insieme le emergenze che gravano sulle case di riposo trentine, in primis la carenza di personale. La presidente dell’Apsp Vannetti, Daniela Roner, nell’ambito degli incontri di questi giorni con il Sindacato, si è dichiarata favorevole anche a sospendere temporaneamente l’inserimento di nuovi ospiti in area “sollievo” in attesa che siano assunte nuove misure per rafforzare l’organico.

“A fronte di tali impegni – ha concluso Roberto Moser – e nell’intento di dare fiducia alla buona volontà della controparte, la Fenalt sospende per il momento il sit-in del 3 maggio davanti alla Vannetti”.

Roberto Moser

Vice Segretario generale Fenalt