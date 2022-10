CONFESERCENTI TRENTINO E CENTRO SOLIDARIETÀ * “IL PIATTO BUONO“: MODENA, « RACCOLTI 10 MILA EURO, COSÌ AIUTIAMO TANTE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ »

12.56 - lunedì 17 ottobre 2022

Si è chiusa il 30 settembre l’iniziativa dell’estate “Il Piatto Buono. #alimentalasolidarietà”. Ambizioso l’obiettivo: raccogliere fondi per rafforzare l’aiuto a persone e famiglie in difficoltà su tutto il territorio provinciale, andando a coinvolgere i ristoratori del territorio.Ora si tirano le somme e si guardano i risultati: 30 gli esercizi che hanno aderito raccogliendo oltre 5 mila euro (5.560 euro); due le cena di solidarietà stellate; donazioni libere per 5 mila euro.

Dopo la cena di solidarietà che si è tenuta il 16 giugno a Palazzo Roccabruna con lo chef stellato Alfio Ghezzi e la chef Veronica Forchielli, si chiude l’iniziativa con la stessa modalità: mercoledì 19 ottobre si terrà la cena al ristorante stellato Senso di Rovereto di Alfio Ghezzi, già sold out.

A raccogliere la proposta “Il Piatto Buono. #alimentalasolidarietà”del Centro di Solidarietà di Trento è stata Confesercenti del Trentino che ha poi coinvolto anche Confcommercio e ASAT con il sostegno di PAT, Comune di Trento, Camera di Commercio-Palazzo Roccabruna, Cassa di Trento, Cassa Alto Garda-Rovereto, Round Table Rovereto, Borz Cucine Industriali.

“L’iniziativa è stata un momento importante di coinvolgimento, di contatto e sinergia tra le associazioni di categoria, e tra le associazioni e i propri associati – spiega Massimiliano Peterlana, vicepresidente di Confesercenti del Trentino -. Oltre alla raccolta fondi, i ristoratori hanno aggiunto anche singole donazioni, quindi la solidarietà è andata oltre l’impegno del progetto. Il momento non è dei migliori, ci sono timori e mancano le certezze. Le imprese continuano a navigare a vista, dall’emergenza covid con tutte le difficoltà che sappiamo ora si trovano ad affrontare costi anche triplicati di energia e gas, questo però non ha impedito di accogliere l’appello all’aiuto. Il Piatto Buono è un progetto da far crescere e ripetere, una goccia nel mare della solidarietà che siamo convinti potrà diventare qualcosa di più”

Che cos’è IL PIATTO BUONO? È stata una pietanza inserita in menù di rifugi, ristoranti ed esercizi pubblici che hanno aderito all’iniziativa. I clienti hanno acquistato il piatto con una maggiorazione del 50%, che è stata devoluta interamente a favore del Centro di Solidarietà di Trento.

“Siamo soddisfatti, le prime edizioni sono sempre sperimentali – dice la responsabile del Centro di Solidarietà di Trento, Eloisa Modena – Viviamo un momento di poca leggerezza e molta preoccupazione economica: donare assume ancor più valore. Ogni euro raccolto porta con sé una generosità e una consapevolezza aumentate. Il risultato più atteso, quello che richiede più tempo, sta germogliando: no profit e profit uniti per dare vita a una rete virtuosa di sostegno. Volgere lo sguardo a nuovi modelli di economia è possibile: un futuro migliore esisterà se cominciamo a costruirlo assieme sin da ora.”

Dal 1996 il Centro di Solidarietà opera per aiutare e sostenere persone e famiglie in difficoltà attraverso il semplice gesto della consegna di un pacco alimentare mensile e risponde ad altri eventuali bisogni segnalati (salute, casa, lavoro, studio…), nel desiderio di condividere un tratto di vita e accompagnando nell’affrontare problematicità e disagi.

“In questi ultimi anni Covid, guerra e rialzo dei prezzi hanno contribuito ad acutizzare l’emergenza povertà anche in un territorio ricco e virtuoso come il nostro Trentino – prosegue Eloisa Modena – Abbiamo riscontrato un aumento di oltre il 50% del disagio anche in famiglie che prima non avevano mai richiesto aiuti esterni. Ad oggi il CdS sostiene circa 220 nuclei familiari e conta su più di 150 volontari. Nel 2021 sono stati distribuiti 2195 pacchi: kg 74.735,09 di alimenti. Da marzo 2021 il CdS propone attraverso uno sportello di accoglienza e ascolto un nuovo ed efficace supporto a chi vive un momento di difficoltà tramite un’attenta analisi dei bisogni”.