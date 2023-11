FEDERCOOP * PREMIO EMAS 2023: « MENZIONE SPECIALE PER IL PROGETTO “ETIKA“, PREMIATI IMPEGNO E PROMOZIONE »

13.27 - venerdì 10 novembre 2023

Premio Emas 2023: menzione speciale a Cooperazione Trentina per il progetto Etika. Premiati impegno e promozione del consumo di energia da fonti rinnovabili grazie al progetto Etika. Riconoscimento di particolare significato per la Federazione Trentina della Cooperazione e per il progetto Etika nell’ambito del Premio Emas Italia 2023.

All’ente di rappresentanza del movimento cooperativo trentino è stata assegnata una “menzione speciale per l’impegno e la promozione del consumo di energia da fonti rinnovabili attraverso il progetto Etika (gruppo di acquisto di energia rinnovabile certificata) che dà impulso alle azioni di divulgazione e sensibilizzazione unendo il vantaggio individuale alla dimensione collettiva del territorio accrescendo la domanda di energia elettrica da fonti rinnovabili”.

Ricordiamo che la Federazione ha la certificazione ambientale ISO 14001 ed Emas dal 2017, presupposto necessario per l’aggiudicazione del premio Emas. Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani di Raul Daoli e di Serena Andrigo dell’ufficio Progetti Speciali della Federazione.

“Con questo premio il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale – viene spiegato – garantiscono visibilità alle organizzazioni certificate premiando quelle che hanno meglio interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema Emas. In buona sostanza, il sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas, acronimo di Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale”.