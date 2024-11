FDI – CONSIGLIO COMUNE TRENTO * RIDUZIONE IMIS 2025: «SEMPRE PIÙ TASSE SULLA CASA, È LA VOLONTÀ DRACULIANA DELLA MAGGIORANZA IANESELLI»

23.43 - martedì 19 novembre 2024

Il voto contrario di Ianeselli e della maggioranza di centro sinistra che governa la città di Trento, rispetto alla nostra proposta di deliberazione di riduzione dell’IMS sull’anno 2025 per le seconde case, diminuendo l’aliquota dall’attuale 1,05 allo 0,9 conferma una volontà Draculiana dell’amministrazione di sinistra di porre sempre più tasse sulla casa.

L’emendamento di mediazione, da noi proposto, copriva integralmente il minor gettito ed avrebbe consentito il rispetto dell’ordine del giorno votato nell’anno 2022, quando la maggioranza di sinistra volle aumentare limits, nonostante la nostra contrarietà.

I patti si rispettano, il contenuto dell’ordine del giorno era chiarissimo ed è stato violato dal sindaco Ianeselli, che, precedentemente lo aveva votato. in vista delle future elezioni come potranno i cittadini fidarsi di chi addirittura non mantiene le promesse scritte e votate?

FdI

Gruppo consiliare Comune Trento