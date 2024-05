ENAV * BILANCIO 2023: « UTILE NETTO CONSOLIDATO A 112,7 MILIONI / RICAVI AD UN MILIARDO / DIVIDENDO A 0,23 EURO PER AZIONE »

13.56 - venerdì 10 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Assemblea degli Azionisti di ENAV SpA approva il Bilancio 2023 Dividendo a 0,23 euro per azione. L’Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A., riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il Bilancio della Società per l’esercizio 2023 e ha preso visione del Bilancio consolidato 2023.

Principali risultati economici consolidati

• Ricavi: 1 miliardo di euro, in aumento del 5,9% rispetto al 2022;

• EBITDA: 300,1 milioni di euro, in aumento del 10,2% rispetto al 2022;

• Risultato Operativo (EBIT): 172,7 milioni di euro, in aumento del 16,4% rispetto al 2022;

• Utile netto consolidato: 112,7 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto al 2022;

• Indebitamento finanziario netto: 322,3 milioni di euro

PARTE ORDINARIA

Dividendo 2023

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato in senso favorevole rispetto alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2024 di distribuire un dividendo relativo al 2023 pari a 124,5 milioni di euro, corrispondenti a 0,23 euro per azione, a lordo delle eventuali ritenute di legge, che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo verrà posto in pagamento il 29 maggio 2024 con data stacco cedola il 27 maggio 2024 e record date il 28 maggio 2024.

Relazione sulla remunerazione

In merito alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), l’Assemblea:

• ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione di tale Relazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione per l’anno 2024 dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del Codice civile, dei componenti il Collegio Sindacale;

• si è espressa in senso favorevole, con deliberazione di carattere non vincolante, sulla seconda sezione di tale Relazione, contenente l’indicazione dei compensi corrisposti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio 2023 o ad esso relativi.

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti

L’Assemblea ha deliberato in senso favorevole al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 2409-bis c.c., 13 ss. del D. Lgs. n. 39/2010 e 21-bis dello Statuto per gli anni 2025-2033 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA.

PARTE STRAORDINARIA

• Modifica dell’art. 8 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge n. 21 del 5 marzo 2024

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare la modifica dell’art. 8 dello Statuto sociale prevedendo la possibilità di intervento degli aventi diritto in Assemblea dei Soci mediante il rappresentante designato dalla Società ex art. 135 undecies 1 del TUF;

• Modifica dell’art. 11 bis.1 dello Statuto sociale

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare la modifica dell’art. 11 bis.1 dello Statuto sociale in merito alle cause di ineleggibilità o decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

• Modifica dell’art. 21.2 dello Statuto sociale

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare la modifica dell’art. 21.1 semplificando la previsione relativa al rispetto dell’equilibrio di genere dei sindaci supplenti.

Partecipazione all’Assemblea

L’Assemblea ha registrato una consistente partecipazione degli azionisti, presenti con il 79,75% del capitale sociale.

***

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (www.enav.it), in ottemperanza all’art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall’Assemblea.

***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Loredana Bottiglieri, attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Indicatori alternativi di performance

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): indicatore che evidenzia il risultato economico prima degli effetti della gestione finanziaria e di quella fiscale, nonché degli ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali e dei crediti e degli accantonamenti, rettificati per i contributi in conto investimenti direttamente connessi agli investimenti in ammortamento a cui si riferiscono;

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): corrisponde all’EBITDA al netto degli ammortamenti rettificati dai contributi in conto investimenti e dalle svalutazioni delle attività materiali e immateriali e crediti e accantonamenti;

Indebitamento finanziario netto: è la somma delle Passività finanziarie correnti e non, dei crediti finanziari correnti e non correnti, dei debiti commerciali non correnti, e delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti. L’indebitamento finanziario netto del Gruppo ENAV è determinato in modo conforme a quanto previsto dall’orientamento n. 39 emanato dall’ESMA e in linea con il Richiamo di Attenzione n. 5/21 emesso dalla CONSOB il 29 aprile 2021.