POLIZIA DI STATO –  SALERNO * AZIENDE CONVENZIONATE CON SERVIZIO 118 ASL: « SEQUESTRI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DI SOCIETà DEDITE AL TRASPORTO E SOCCORSO INFERMI CON AMBULANZE» (VIDEO)

La Polizia di Stato di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di Sequestro Preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti dei legali rappresentanti di società operanti nel settore del “servizio 118” ovvero dedite al trasporto e soccorso infermi in convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, ritenuti gravemente indiziati dei reati di trasferimento fraudolento di valori, peculato d’uso, interruzione di pubblico servizio, favoreggiamento personale, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, emissione di fatture false per operazioni inesistenti.

Il provvedimento cautelare eseguito ha riguardato i beni strumentali delle predette associazioni di volontariato, ed in particolare 23 automezzi, di cui 20 ambulanze già utilizzate dalle associazioni per appalti/affidamenti in convenzione con l’A.S.L. di Salerno attribuite a società e associazioni terze, ma di fatto riconducibili ad un indagato residente a Capaccio (SA), già condannato per reati di criminalità organizzata e gravato da misura di prevenzione patrimoniale.

Sono stati altresì sottoposti a sequestro una struttura balneare, nonché un’area e relativo immobile, già confiscati alla criminalità organizzata e dal Comune dati in affidamento a persone vicine al citato soggetto condannato per reati di criminalità organizzata.

Le indagini della Squadra Mobile sono state avviate a seguito dei fatti occorsi nella notte tra il 9 e 10 giugno 2019, all’esito della elezione del Sindaco del comune di Capaccio-Paestum, allorquando furono organizzati festeggiamenti sulla pubblica via da parte di centinaia di sostenitori del neo eletto.

Nell’occasione fu predisposto un corteo per le strade del centro cittadino di Capaccio con automezzi, che seguivano un mezzo pesante con cartellonistica pubblicitaria del neo eletto Sindaco tra cui anche numerose autoambulanze con segnalatori visivi di emergenza (lampeggianti) e dispostivi sonori accesi.

Alcuni astanti presenti sul luogo registrarono il corteo di veicoli che in poche ore fece il giro del web e diventò notizia di stampa di rilievo nazionale. Sono state altresì eseguite perquisizioni domiciliari presso private abitazioni, le sedi della società e presso gli uffici pubblici dell’A.S.L.

di Salerno, notificando le informazioni di garanzia a tutti gli odierni indagati.