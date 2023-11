ENAC * VOLI SICILIA: « DECRETO DELLA REGIONE SICILIANA, PER SCONTI AI RESIDENTI (APERTO A TUTTI GLI OPERATORI AEREI) »

13.31 - venerdì 17 novembre 2023

Con riferimento all’avviso esplorativo rivolto alle compagnie aeree da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana in merito allo sconto sul prezzo dei biglietti aerei ai cittadini residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità, l’Enac, nel prendere atto mobilità dei siciliani, evidenzia che la partecipazione al bando è aperta a tutti i vettori aerei titolari di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea che intendono effettuare le rotte beneficiarie, come riportato nel decreto, anche nelle prossime stagioni di dell’iniziativa a favore del diritto alla traffico, a partire dalla summer 2024.