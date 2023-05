DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * ISTRUZIONE: « DDL CARRIERA DOCENTI, È IL NOSTRO CORAGGIO DI INNOVARE »

14.37 - mercoledì 31 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO): “DDL CARRIERA DOCENTI: IL CORAGGIO DI INNOVARE”

“Le novità e i cambiamenti fanno paura, si capisce. La tendenza è quella di mantenere lo status quo nelle situazioni in cui questo possa garantire una discreta e pacifica sopravvivenza.

Per quanto riguarda la carriera dei docenti, tuttavia, l’Europa e il Governo nazionale si stanno muovendo in un senso diverso. Lo stesso Ministro Valditara ha dichiarato apertamente, in occasione del Festival dell’Economia, che il ddl Bisesti va visto come una grande opportunità e un modello da seguire.

Inoltre, viene da chiedersi: perché in circostanze in cui il Trentino, con le sue strutture e il suo personale docente e dirigente, è pronto per innovarsi ed esercitare compiutamente la propria autonomia, dovrebbe attendere un input da altri?

Il ddl 176 dell’Assessore Bisesti è rivolto a dare una risposta alla crisi della professione di insegnante, a riaffermare il prestigio dei docenti e ad investire sulle competenze degli studenti.

Dalle notizie riportate sono emerse soltanto le critiche e le voci contrarie, nessun accenno al favore del mondo studentesco e dei giovani, dell’Associazione italiana docenti e dirigenti, della Fondazione Agnelli e della Sovrintendenza.

Pareri autorevoli e sentiti di chi vive quotidianamente la scuola nella veste di attore protagonista.

Ma evidentemente, ancora una volta, l’ideologia politica e la propaganda prevalgono, tentando in ogni modo di ostacolare l’innovazione, la crescita e l’immagine del Trentino soltanto perché l’iniziativa – valida, a detta di molti e prestigiosi esperti – porta la firma di un assessore leghista”.

E’ quanto affermato in una nota dalla Capogruppo provinciale Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.