DAL RI (PD – TRENTINO) * ELEZIONI PROVINCIALI 2023: « IL VENTO CAMBIA, SPIEGHERÒ LA MOTIVAZIONE DELLA MIA CANDIDATURA (TRENTO – IMPACTHUB IL 2/10 ORE 18.30) »

12.59 - sabato 30 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Elezioni Provinciali 2023. Per un Trentino del Futuro: il Vento Cambia con Alessandro Dal Ri. Il futuro del Trentino è in fase di cambiamento, e il segretario del Partito Democratico del Trentino, Alessandro Dal Ri, candidato alle elezioni provinciali del 22 ottobre 2023, lo sta guidando con determinazione. Con il claim “Il vento cambia davvero”, Dal Ri invita tutti i trentini e le trentine a unirsi a lui.

L’appuntamento è fissato per lunedì 2 ottobre alle ore 18:30 presso ImpactHub, dove avrà luogo il lancio ufficiale della campagna, con la partecipazione di membri del partito, cittadini e cittadine. Sarà un momento di condivisione e confronto in cui si discuteranno i temi cruciali per il futuro della provincia. Prenderanno la parola giovani di ambiti diversi per portare spunti e raccontare come poter cambiare.

“Nessuno può chiamarsi fuori”, ha dichiarato Dal Ri, spiegando la sua motivazione per la candidatura. “Dobbiamo costruire insieme il Trentino del futuro, un luogo in cui i nostri figli crescano con opportunità e le nostre imprese prosperino. Siamo trentini, orgogliosi del nostro lavoro e della nostra comunità.”

Il Trentino è rinomato per le sue eccellenze, ma nei prossimi anni è chiamato ad affrontare sfide significative. Da quella della demografia, che è ai limiti della sostenibilità sociale, alla transizione ecologica. Dalla transizione digitale, all’evoluzione del tessuto economico nella direzione della buona impresa e di un lavoro dignitoso per tutte e per tutti. Dal Ri si impegna a creare una politica centrata sulla comunità, che ascolti e traduca le esigenze in azioni concrete, senza lasciare nessuno indietro.

Alessandro Dal Ri si impegna a guidare questa ripartenza. Con il sostegno di donne e uomini in tutto il territorio, ci poniamo l’obiettivo di promuovere una crescita economica sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, di rimettere in piedi la sanità pubblica trentina, di spingere sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico, e di ripristinare l’Autonomia, smarrita negli ultimi cinque anni.

Il vento cambia davvero, insieme.

*

Alessandro Dal Ri

Candidato alle elezioni provinciali (Pd del Trentino)