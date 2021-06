CAVADA (LEGA) * TERRITORIO: « NUOVI INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELLA VAL DI FIEMME – FASSA – ALTOPIANO DI PINÉ, RICONFERMATA L’ATTENZIONE DELLA GIUNTA FUGATTI »

La Val di Fiemme, Fassa e l’Altopiano di Pinè grazie alla Giunta Fugatti ritroveranno nuovo slancio viste le ultime decisioni prese nella giornata di oggi dalla Giunta Fugatti. Sono stati deliberati nella giornata di oggi i lavori di sistemazione delle principali strutture olimpiche, ovvero lo stadio per lo sci di Fondo a Lago di Tesero, quello del salto con gli sci a Predazzo e l’Ice Rink a Baselga di Pinè.

A ciò si aggiunge un ulteriore finanziamento per il progetto BRT e quindi per quanto riguarda il potenziamento dei trasporti pubblici sulle Dolomiti per una cifra di oltre 56 milioni.

Al contempo sempre nella giornata di oggi è stata accolta dalla Giunta provinciale – su proposta del vicepresidente e Assessore all’ambiente Mario Tonina – la richiesta avanzata dalla Società impianti funiviari Lusia di consentire l’apertura estiva dell’impianto di risalita Campo – le Cune.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Gianluca Cavada