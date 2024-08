PAT – ISPAT * SISTEMA PRODUTTIVO TRENTINO 2021: «10,5 MILIARDI IL VALORE AGGIUNTO GENERATO DA UNITÀ LOCALI, (+18,4% SU 2020)»

16.57 - giovedì 29 agosto 2024

Nel 2021 il valore aggiunto generato dal sistema produttivo market delle imprese trentine è di quasi 10,5 miliardi di euro. La produttività media nominale del lavoro ammonta in Trentino a 60,9 mila euro, un valore superiore al dato nazionale (+14,5%) con un divario positivo di 13,8 mila euro per l’industria e 5,5 mila euro per i servizi. Le comunità di valle dell’asta dell’Adige e di Valsugana e Tesino hanno la produttività più alta e pesano per il 62,2% sul valore aggiunto complessivo provinciale.

L’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) aggiorna al 2021 i risultati economici delle unità locali delle imprese attive in Trentino ricavati dal sistema Frame SBS Territoriale1 realizzato da Istat2. La realtà economica delle imprese trentine viene comparata con quella dell’Alto Adige, della ripartizione Nord d’Italia (di seguito Nord) e con i dati nazionali3.

In Trentino nel 2021 le imprese attive nell’industria e nei servizi di mercato sono 40.816, per un totale di 44.624 unità locali e 171.982 addetti, di cui 123.036 lavoratori dipendenti. La dimensione media delle unità locali è pari a 3,9 addetti e risulta maggiore rispetto all’Italia (3,6 addetti medi) ma leggermente inferiore all’Alto Adige (4,1 addetti medi).

Il valore aggiunto generato dal sistema produttivo market ammonta nel 2021 a 10,5 miliardi di euro, in crescita del 18,4% in termini nominali rispetto al 2020. In termini di fatturato si raggiungono i 34,3 miliardi di euro, in aumento del 20,5% rispetto all’anno precedente. L’aumento particolarmente rilevante riflette la situazione eccezionale dell’anno precedente, su cui pesano gli effetti della pandemia da Covid-19.

La produttività media nominale4 del lavoro ammonta in provincia di Trento a 60,9 mila euro, un valore superiore al dato nazionale (52,6 mila euro), in linea con la ripartizione Nord (60,0 mila euro), ma inferiore all’Alto Adige (66,0 mila euro).

Il fatturato medio per addetto registrato in provincia, che rappresenta una misura di produttività lorda, pari a 199,2 mila euro, si posiziona al di sotto dei valori riferiti ai territori di confronto (206,4 per l’Italia, 224,4 per l’Alto Adige e 230,3 per il Nord). L’efficienza gestionale5, misurata dal rapporto tra il valore aggiunto per addetto e il fatturato per addetto, risulta invece in Trentino a un livello superiore a tutti i territori di confronto, con un valore pari al 30,6%.