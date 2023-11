CONSUMERLAB * SOSTENIBILITÀ: « I CONSUMATORI PREMIANO LA SOCIETÀ VITIVINICOLA TRENTINA FERRARI, PER LA TUTELA DI AMBIENTE E TERRITORIO »

12.37 - lunedì 20 novembre 2023

Le associazioni dei consumatori premiano l’azienda Ferrari con sede a Trento – società vitivinicola che produce Vino Spumante per il mercato italiano e internazionale – per il miglior bilancio di sostenibilità e le pratiche messe in atto a tutela dell’ambiente e del territorio. Le sfide che Ferrari ha deciso di affrontare riguardano la ricerca di un equilibrio armonico tra uomo e natura: tutela dell’ambiente naturale, sano sviluppo umano e solida crescita economica sono gli asset su cui costruire il futuro. Con questo approccio Ferrari vuole contribuire in modo concreto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati dall’ONU (SDG), e in particolare a quelli relativi a produzione e consumo responsabile, lotta al cambiamento climatico, salute e benessere, lavoro dignitoso e crescita economica.

Gli italiani sono sempre più attenti al tema della sostenibilità, e le loro scelte di acquisto non sono più basate solo sulla convenienza economica di un prodotto, sulla pubblicità o sull’utilizzo da parte dei marchi di testimonial famosi, ma sono influenzate anche dalle pratiche messe in atto dalle aziende in favore di persone, ambiente e territorio, attività verso le quali i consumatori riversano oggi un grande interesse. Lo dimostrano i risultati dell’Index Future Respect 2023, vera e propria classifica della sostenibilità realizzata da ConsumerLab – centro studi specializzato in sostenibilità – con l’adesione di tre associazioni leader dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Confconsumatori, giunta alla sua sesta edizione, che ha premiato 12 aziende operanti in Italia e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità.

Ben 3.500 Bilanci di Sostenibilità di Imprese dei vari settori economici sono stati sottoposti al vaglio di una commissione composta da un gruppo di esperti e Consumatori, i quali ne hanno analizzato contenuti, trasparenza, e capacità di indurre a scelte consapevoli, individuando i 50 Bilanci di Sostenibilità ritenuti più interessanti e accessibili, inseriti nel sesto Index Future Respect.

I criteri di valutazione sono stati basati sull’esaustività e completezza dei Bilanci di Sostenibilità, nella rappresentazione della governance sostenibile aziendale; sulla leggibilità volta a illustrare in maniera comprensibile e puntuale l’attività che conduce al profitto senza impatti negativi all’esterno; sull’efficacia, l’incisività e l’originalità della narrazione delle migliori pratiche: in definitiva, sulla capacità di facilitare il coinvolgimento dei cittadini.

12 i bilanci premiati dai consumatori, realizzati da aziende dei più disparati settori: Amplifon (sanità), Asdomar, Gran Terre e Nonno Nanni (alimentare), Clerici Tessuto (tessile), Dondup e Yamamay (abbigliamento), Esselunga (Gdo), Ferrari (vini e spumanti), Holding Moda (moda), Korff (cosmetica), Orsero (distribuzione).

“L’obiettivo di fondo dell’Index Future Respect è sensibilizzare i consumatori alla verifica attenta del modo in cui le imprese hanno cura dei criteri ambientali, sociali e di condotta, così come descritti nel Bilancio di Sostenibilità – spiega il coordinatore di ConsumerLab, Francesco Tamburella – La grande partecipazione di pubblico dimostra come un bilancio di sostenibilità chiaro e ordinato, comunicato in maniera mirata e corretta, influenzi l’opinione dei consumatori al pari di pubblicità e testimonial. Il miglior rapporto prezzo-qualità non basta più: conta anche la reputazione, costruita con esempi di azioni esemplari che producano impatti verificabili, con ricadute positive effetti positivi sul territorio, la società, il mercato”.

