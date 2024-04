CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * 172MO ANNIVERSARIO FONDAZIONE POLIZIA: PACCHER, « UN GRAZIE A CHI OPERA IN FAVORE DELLA SICUREZZA DI TUTTI I CITTADINI »

12.04 - mercoledì 10 aprile 2024

La grande sala delle conferenze del Consiglio regionale ha ospitato questa mattina la Festa della Polizia. Una location inusuale, nel cuore della città, in piazza Dante. Appuntamento che coincide con i 172 anni di fondazione del Corpo e che ha consentito al Questore Maurizio Improta di fare il punto sull’attività della Polizia nel corso dell’ultimo anno, premiando nel contempo le donne e gli uomini in divisa che si sono messi in luce nello svolgere la propria attività. “Padrone di casa” il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher: “Abbiamo dato con grande piacere la nostra disponibilità ad ospitare la Festa della Polizia qui in Regione. Un modo per sottolineare la nostra gratitudine e vicinanza a chi opera in favore della prevenzione e della sicurezza di tutti i cittadini” ha detto Paccher.