CONSIGLIO PAT * TURISMO E MARCHIO “ GAY FRIENDLY “/ FAILONI RISPONDE A ZENI: « CONTRARIETÀ DELLA GIUNTA NEI CONFRONTI DI INIZIATIVE “GHETTIZZANTI”, COME QUELLA AUSPICATA DAL CONSIGLIERE »

Nonostante i Paesi occidentali riconoscano generalmente nelle loro Carte costituzionali e nelle dichiarazioni dei diritti l’eguaglianza delle persone e il divieto di discriminazione per motivi legati all’orientamento sessuale, il percorso per una cultura diffusa dei diritti civili è ancora lungo.

Per questo motivo, anche se non dovrebbe essercene bisogno a livello giuridico, molti operatori nell’ambito dell’ospitalità e del turismo specificano il rispetto per gli ospiti a prescindere dall’orientamento sessuale, e si è diffuso a livello internazionale un marchio noto come “gay friendly”. Soprattutto in Paesi non considerati culturalmente avanzati in questo settore, come l’Italia, questo marchio rassicura l’ospite, specie straniero, rispetto a possibili inconvenienti o a si tuazioni di imbarazzo che purtroppo ancora possono verificarsi.

Anche Trentino Marketing pare aver recepito questa indicazione del mercato turistico, e attraverso il sito “Visit Trentino” vengono promossi numerosi alberghi che vogliono posizionarsi e caratterizzarsi come attenti a non discriminare gli ospiti in base all’orientamento sessuale.