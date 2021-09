CONFINDUSTRIA – TRENTO * NUOVO ANNO SCOLASTICO: « INVESTIRE SUI GIOVANI E SUL LORO ENTUSIASMO E TALENTO SIGNIFICA INVESTIRE PER IL FUTURO DEL NOSTRO TRENTINO »

Nuovo anno scolastico: gli auguri di Confindustria Trento. A tutta la Scuola trentina, che oggi riapre le porte ai nostri studenti, Confindustria Trento desidera porgere un cordiale saluto e formulare il migliore augurio per il nuovo anno scolastico, che mai come quest’anno ha anche il valore e il significato di una ripartenza per l’intera società.

Una Scuola caratterizzata da professionalità, innovazione, impegno, determinazione e inclusione, per la quale l’Associazione conferma la propria disponibilità a contribuire al sostegno dei nostri ragazzi per orientarsi verso i traguardi da raggiungere.

Siamo certi che nonostante le difficoltà del particolare momento ancora condizionato dalla pandemia Covid-19, la Scuola, nel suo insieme, saprà continuare a portare avanti i propri obiettivi e i propri progetti, con il forte legame al territorio che le è proprio.

Investire sui giovani, sul loro entusiasmo e talento significa investire per il futuro del nostro Trentino.

Buon anno scolastico!