COMUNE TRENTO * “RETE READY”: « SOSTENIAMO L’ “EUROPRIDE” DI BELGRADO, PERCHÉ LA LOTTA PER I DIRITTI IN EUROPA NON HA CONFINI »

11.01 - venerdì 16 settembre 2022

Trento sostiene l’Europride di Belgrado. Il Comune di Trento è una delle numerose Amministrazioni che aderiscono alla rete READY (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti-discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere).

Nella giornata di domani, sabato 17 settembre, era in programma a Belgrado l’Europride 2022, annullato dalle autorità serbe a seguito di pressioni politiche.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla rete READY a sostegno della manifestazione – perché la lotta per i diritti in Europa non ha confini – il Comune di Trento proietterà domani a rotazione sul nuovo ledwall posizionato sulla parete dell’ostello della Gioventù in piazza Dante (visibile per chi proviene dalle stazioni delle corriere e dei treni) la seguente scritta:

“Non si negano i diritti. Trento città aperta è con Belgrado Europride 2022”.