COMUNE TRENTO * PARTNERSHIP: SINDACO IANESELLI, « “PALATRENTO”, CON SYNTHESIS – “IL T QUOTIDIANO” ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE (100 MILA EURO/ANNO) »

12.40 - martedì 13 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il palaTrento da settembre diventa Il T quotidiano Arena. Cambia sponsor il palazzetto dello sport di via Ghiaie: è Synthesis, la società che pubblica il nuovo giornale in edicola dallo scorso novembre, emanazione della fondazione che riunisce le principali associazioni di categoria trentine. Ad Asis, gestore degli impianti sportivi comunali, vanno 100 mila euro all’anno.

Cambia nome il palazzetto di via Ghiaie, il “tempio” dello sport trentino, casa della Trentino Volley e dell’Aquila Basket, oltre che teatro di tante manifestazioni cittadine. Dal primo settembre la Blm Group Arena diventerà infatti Il T quotidiano Arena grazie al nuovo contratto di sponsorizzazione sottoscritto da Synthesis, la società editrice che pubblica il giornale uscito per la prima volta nelle edicole della provincia lo scorso novembre. Emanazione dell’omonima fondazione nata ad aprile 2022 su iniziativa delle principali associazioni di categoria del Trentino, la società editrice Synthesis ha proposto ad Asis, gestore degli impianti sportivi comunali, di associare l’immagine e la denominazione de Il T quotidiano al palaTrento.

Il contratto di sponsorizzazione sottoscritto da Synthesis con Asis ha durata biennale, dunque dal primo settembre di quest’anno al 31 agosto 2025, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi. L’importo annuo della sponsorizzazione è di 100 mila euro più Iva.

Alla presenza dei rappresentanti della Trentino Volley e di Aquila Basket, oggi a palazzo Geremia c’è stata una sorta di cerimonia di “battesimo”. Il sindaco Franco Ianeselli ha rivelato: “Terminata la sponsorizzazione della Blm Group Arena, che ringrazio, c’era il timore che si dovesse ritornare al vecchio nome PalaTrento. Sarebbe stata una sconfitta non trovare qualcuno pronto a investire sulle nostre strutture sportive sicché siamo davvero contenti che qualcuno si sia fatto avanti. Per noi non si tratta solo di una sponsorizzazione: chi mette i soldi, diventa per forza partner di un progetto”.

Martino Orler, presidente di Asis, gestore degli impianti sportivi che ha curato tutti i dettagli della sponsorizzazione, ha ringraziato il Comune per la fiducia accordata e ha rivelato che le nuove risorse saranno investite nella promozione dello sport. Per Fausto Manzana, presidente della fondazione Synthesis, è stato quasi naturale abbinare “un’arena virtuale come il giornale a un’arena reale: le due in comune hanno la passione, il batticuore, la tensione verso il risultato”. Per il vicepresidente vicario di Synthesis Roberto Simoni, l’analogia tra lo sport e un quotidiano d’informazione sta “nella capacità di creare unione, identità territoriale, valori condivisi”.

La società editrice Synthesis è controllata al 100% dall’omonima fondazione, ente non profit nato ad aprile 2022 dall’iniziativa congiunta di Confindustria Trento e Federazione Trentina della Cooperazione (fondatori e promotori), dell’Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della provincia di Trento, dell’Associazione Trentina per l’Edilizia (Ate) – Ance Trento, dell’Associazione Artigiani Trentini e di Confesercenti del Trentino.

Diretto da Simone Casalini, Il T quotidiano affianca al giornale, in edicola dal martedì alla domenica, un portale web di informazione attivo sette giorni su sette ricco di podcast e contenuti multimediali.

Trento, 13 giugno 2023