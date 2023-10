COMUNE TRENTO * ELEZIONI PROVINCIALI: « È POSSIBILE STAMPARE DA CASA L’ATTESTATO SOSTITUTIVO DELLA TESSERA »

16.10 - martedì 17 ottobre 2023

Elezioni provinciali, è possibile stampare da casa l’attestato sostitutivo della tessera. Domenica fino alle ore 22 al voto 93167 elettori (44 mila 635 maschi – 48 mila 532 femmine). Attenzione: se si esprimono due preferenze queste devono essere per candidati di genere diverso pena l’annullamento della seconda. Lunedì 23 l’ufficio elettorale sarà chiuso.

Domenica 22 ottobre sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia. Alle ore 6 verranno costituiti i seggi elettorali e inizieranno le operazioni preliminari al termine delle quali avrà inizio la votazione fino alle ore 22. Saranno 93.167 gli elettori (44 mila 635 maschi – 48 mila 532 femmine). Per essere ammesso al voto ogni elettore dovrà esibire la tessera elettorale insieme a un documento di identità personale. Può votare l’elettore che sia iscritto nelle liste elettorali e che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (7 settembre 2023) risieda nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno oppure si trovi in una delle condizioni prescritte dall’articolo 25 dello Statuto speciale.

Per assicurare il rilascio delle carte di identità per gli elettori che ne fossero sprovvisti, nonché per la consegna delle tessere elettorali ed il rilascio di eventuali attestati sostitutivi, gli uffici rimarranno aperti al pubblico da martedì 17 a domenica 22 ottobre con il seguente orario:

– Ufficio elettorale di piazza Fiera 17: da martedì 17 a sabato 21 ottobre dalle ore 8 alle ore 19; domenica 22 ottobre dalle ore 6 alle ore 22.

– Uffici delle circoscrizioni suburbane di Gardolo, Bondone, Ravina-Romagnano e Argentario: domenica 22 ottobre dalle ore 6 alle ore 22. Mentre le Circoscrizioni di Meano, Sardagna, Povo, Mattarello e Villazzano, oltre alle tre circoscrizioni urbane, domenica 22 ottobre rimarranno chiuse.

Si ricorda che gli elettori possono stampare autonomamente il proprio attestato di voto con la propria identità digitale al seguente link:

Ciascun elettore esprime il voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate.

Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime due preferenze, queste devono essere per candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata. Se il candidato ha due cognomi l’elettore può scriverne uno solo. Quando c’è la possibilità di confondere più candidati l’elettore deve indicare entrambi i cognomi, o il nome e il cognome, oppure la data e il luogo di nascita.

Aggiornamento tessere elettorali: per essere ammesso al voto ogni elettore dovrà esibire la tessera elettorale, assieme ad un documento di identità personale. Per poter esercitare il diritto di voto è quindi importante che ogni elettore sia in possesso di una tessera elettorale che riporti i dati aggiornati della residenza dell’elettore e della sezione in cui potrà recarsi a votare.

Smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale: in caso di furto o smarrimento si può richiedere il duplicato all’ufficio Elettorale. Si può ottenere il duplicato anche in caso di deterioramento della tessera: basterà presentarsi all’ufficio Elettorale con la vecchia tessera da restituire.

Voto assistito: gli elettori ciechi, amputati alle mani, affetti da paralisi agli arti superiori possono farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia per essere aiutati nelle operazioni di voto. Se l’impedimento non è evidente per farsi accompagnare in cabina devono munirsi di un certificato medico rilasciato gratuitamente dall’Azienda sanitaria che attesti che l’elettore non può esprimere da solo il voto. Il certificato medico può anche essere presentato all’ufficio Elettorale che annota sulla tessera elettorale il diritto al voto assistito. L’interessato non ha quindi più bisogno di presentare per ogni elezione un nuovo certificato medico.

Voto elettori non deambulanti: gli elettori non deambulanti possono votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune contraddistinta con l’apposito simbolo. Tutti gli elettori non deambulanti possono votare previa esibizione di attestazione medica rilasciata dal funzionario medico designato dall’Azienda sanitaria.

I seggi senza barriere architettoniche sono attualmente 17 e sono presenti in tutte le Circoscrizioni cittadine. I seggi elettorali del Comune di Trento sono 98. Vi sono poi 9 seggi speciali e 8 seggi volanti per permettere la raccolta del voto presso gli ospedali, case di cura e casa circondariale.

Ufficio Elettorale: 0461 / 884298 – 884299 – ufficio.elettorale@comune.trento.it.

Per esigenze connesse alle operazioni elettorali lunedì 23 ottobre l’ufficio elettorale sarà chiuso al pubblico.