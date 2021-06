SAIT – TRENTINO * ASSEGNO UNICO PROVINCIALE: « PROROGATA L’INIZIATIVA “ L’ASSEGNO VALE DI PIÙ “, SCONTO DEL 5% SULLA SPESA NEI NEGOZI COOP TRENTINO E FAMIGLIA COOPERATIVA »

Il progetto, rivolto ai soci che percepiscono l’Assegno unico provinciale, permetterà di usufrire di uno sconto del 5% sulla spesa nei negozi Coop Trentino e Famiglia Cooperativa

Torna anche quest’anno “L’assegno unico vale di più”, l’iniziativa sociale pensata da Sait e Famiglie Cooperative per chi percepisce l’Assegno Unico erogato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Il progetto permetterà infatti alla platea che percepisce l’Assegno Unico, del diritto ad uno sconto del 5% mensile sulla spesa nei negozi Coop Trentino e Famiglia Cooperativa, fino al 30 giugno 2022. Lo sconto sarà erogato automaticamente alla cassa anche su più spese, fino al raggiungimento di una soglia mensile, variabile a seconda dell’assegno unico percepito.

Tutto questo sarà possibile per i soci della Cooperazione di consumo trentina, possessori di Carta In Cooperazione, sul portale LINK www.laspesainfamiglia.coop o direttamente nei punti vendita aderenti. Per i soci basterà infatti compilare il modulo di adesione o la registrazione online. Discorso diverso per chi non è ancora socio di cooperativa di consumo, ma è intenzionato a diventarlo: come regalo di benvenuto nella “famiglia”, riceverà in omaggio un buono spesa elettronico di 25 euro.

«Dopo l’anno terribile appena passato, Sait e Famiglie Cooperative confermano l’impegno concreto a sostegno delle famiglie, mettendo al centro le persone – ha spiegato il presidente del consorzio, Renato Dalpalù –. Per questo motivo abbiamo confermato anche quest’anno questa iniziativa, così importante per noi rivolta a chi percepisce l’assegno unico provinciale, erogato dalla Provincia di Trento. Un segnale di ripartenza ma anche di resilienza, che vogliamo trasmettere ai nostri soci, attraverso il principio della solidarietà, che muove questa iniziativa, ma anche, e soprattutto, il lavoro quotidiano della Cooperazione Trentina».

Dal 2019 Sait e Famiglie Cooperative hanno deciso di aiutare ulteriormente i soci, perseguendo il principio della cooperativa di dare importanza al valore delle persone, tramite un concreto sostegno solidale. L’iniziativa ha assunto ulteriore rilevanza nell’ultimo anno trascorso, frastagliato dall’emergenza pandemica ancora in atto, dimostrando ancora una volta il ruolo di prim’ordine di Sait e Famiglie Cooperative a sostegno dei propri soci, anche e soprattutto in questi momenti di difficoltà.