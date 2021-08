PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 2 AGOSTO / VENTOTTESIMO GIORNO SENZA DECESSI / 12 NUOVI CONTAGI / UN PAZIENTE IN RIANIMAZIONE / VACCINAZIONI OLTRE QUOTA 570.000 »

Coronavirus: i dati dal bollettino del 2 agosto 2021.Ventottesimo giorno senza decessi per Covid, 12 nuovi contagi, un paziente in rianimazione. Vaccinazioni oltre quota 570.000.

Un’altra giornata senza persone decedute per Covid in Trentino: sono 28 giorni che fortunatamente il virus non causa decessi nella nostra provincia. Dieci i pazienti ricoverati in ospedale, di cui uno in rianimazione. Si è registrato dunque un nuovo ricovero a fronte di nessuna dimissione.

I nuovi casi di contagio registrati sono 12, di cui 5 al molecolare e 7 all’antigenico. I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Come riporta il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono stati effettuati 123 tamponi molecolari e 298 tamponi rapidi antigenici.

Dei nuovi positivi, uno è nella fascia 11-13 anni e 3 sono in quella 14-19 anni, 1 nella fascia 60-69 anni, nessun positivo invece nella fascia tra 70-79 anni e nemmeno tra gli over 80.

Sul fronte vaccinazioni, sono 570.278 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate (di cui 239.727 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 66.917 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.305 dosi e tra i 60-69 anni 104.002 dosi.

I nuovi casi di guarigione sono invece 8, portando il totale a 44.692.