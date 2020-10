CORPI VIGILI FUOCO VOLONTARI PROVINCIA TRENTO * ELEZIONE DEL PRESIDENTE: « ELETTO GIANCARLO PEDERIVA  (ISPETTORE DI FASSA) DA 236 COMANDANTI E 13 ISPETTORI DISTRETTUALI IN VIDEOCONFERENZA »

Ieri 30/10/2020 in tarda serata si è svolta l’assemblea provinciale per l’elezione del Presidente della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco volontari.

Nelle more dell’emergenza pandemica, i 236 Comandanti del Corpi comunali e i 13 Ispettori distrettuali si sono dati appuntamento collegati in videoconferenza presso le Unioni distrettuali.

Il Presidente Ioppi nel condurre dalla sede Centrale le operazioni di voto ha iniziato la riunione con un commosso saluto ricordando i tre anni passati alla testa della Federazione periodo che ha definito “una cavalcata entusiasmante”. Ha quindi ringraziato tutti per il supporto dato per migliorare la nostra organizzazione in primis gli oltre 6000 volontari che costituiscono il mondo dei VV.F. tra cui gli ispettori e i comandanti. Un particolare ringraziamento ha rivolto ai Vicepresidenti, ed al personale della Federazione che lo hanno sempre supportato con grande spirito di collaborazione.

Il candidato Presidente Pederiva Giancarlo attuale Ispettore di Fassa che in un breve saluto ha ringraziato tutti i comandanti che lo hanno accolto con calore durante il giro effettuato in campagna elettorale, ha salutato in special modo i membri onorari e l’ing. Lazzeri dirigente del Servizio antincendi presente in videoconferenza. Ha ricordato come Tullio Ioppi sia stato, un amico oltre che il suo presidente, lo ha ringraziato per la vicinanza della Federazione in ogni momento ed in special modo durante l’emergenza Vaia.

E’ quindi proseguita la votazione che ha visto Giancarlo Pederiva, candidato unico, insieme alla sua squadra formata dai due candidati vicepresidenti Luigi Maturi (vicepresidente uscente) e Daniele Postal (nuovo entrato), ottenere 186 preferenze su 209 votanti. Le operazione di voto sono si sono prolungate fino oltre la mezzanotte in quanto tutte le schede votate sono confluite dai 16 seggi sparsi in tutta la provincia fino a Trento ove sono state scrutinate.

GIANCARLO PEDERIVA n. a Cavalese e residente a Pozza di Fassa, classe 1964, è stato Comandante del Corpo VV.F. di Pozza di Fassa e Ispettore distrettuale del distretto di Fassa. Attualmente in servizio attivo nel corpo VV.F. Pozza di Fassa col grado di Ispettore dell’Unione distrettuale ha il seguente stato di servizio:

– Comandante VV.F. Pozza di Fassa dal 01/04/2008 al 08/05/2013;

– Ispettore Unione Corpi VV.F: vol. di Fassa dal 07/06/2013 ad oggi.

È nipote dello storico Ispettore Otto Florian, uno dei fondatori della Federazione dei Corpi VVF volontari del Trentino. E’ Caposervizio degli impianti di risalita del comprensorio sciistico del Buffaure

*

I VicepresidentI

MATURI LUIGI n. 06/12/1967 attualmente in servizio attivo nel corpo VV.F. Pinzolo, è Vicepresidente uscente della Federazione. E’ titolare e conduce l’impresa edile di famiglia.

ha il seguente stato di servizio:

– Comandante VV.F. Pinzolo dal 04/10/1999 al 22/09/2017

– Vicepresidente della Federazione dal 23/09/2017 ad oggi.

POSTAL DANIELE n. 02/06/1978 attualmente in servizio attivo con il grado di Comandante del Corpo VV.F. di MATTARELLO

ha il seguente stato di servizio:

– Comandante VV.F. dal 01/04/2009 ad oggi.

Lavora come geometra presso il Comune di Trento

Presenti collegati in remoto i dirigenti della Protezione Civile ing. Ilenia Lazzeri, ing. Franco Sadler, ing. Stefano Fait. L’ing. Lazzeri ha portato i saluti anche dell’ing. De Col che non poteva essere presente causa l’emergenza in corso.

Presenti anche molti membri onorari che per voce dell’ing. Nicola Salvati, del prof. Franco Brighenti e di Sergio Cappelletti hanno portato il loro saluto al presidente uscente e l’augurio al nuovo eletto.

NELLE FOTO:

– il passaggio di consegne tra Ioppi e Pederiva

– il nuovo Comitato di Presidenza Maturi, Ioppi, Postal