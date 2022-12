CISL MEDICI – TRENTINO * MEDICINA GENERALE: « DA APSS 12 MILIONI PER 320 MEDICI E 100 GUARDIE MEDICHE, SPENDIBILI NEL TRIENNIO 2023-2025 »

19.27 - mercoledì 28 dicembre 2022

Ieri, nella tarda serata, dopo quattro ore di discussioni a volte anche molto tirate, il Comitato aziendale della medicina generale, ex art.12 Acn, rappresentato da tutte le quattro Organizzazioni Sanitarie della medicina generale oltre che dai massimi esponenti della Apss Unica di Trento, in primis il dr.Ferro e il dr.Mariotti, hanno sottofirmato un importante accordo, l’ultimo per il 2022, che permetterà ai medici di medicina generale, nel prossimo triennio, di implementare la propria parte variabile degli emolumenti, grazie a cinque progetti-obiettivo che non hanno eguale nel recente passato.

I progetti, di cui alcuni innovativi, fanno riferimento sia alla telemedicina di prossimità, sia al Pnrr, spaziando dal fascicolo elettronico fino anche alle cure palliative pluriprofessionali, (comprese le infermiere di comunità). Soprattutto mettono Apss e medicina generale su un piano di aperta e fattiva collaborazione come non si vedeva, a nostro ricordo, da decenni.

L’accordo è frutto di buone relazioni che si sono trattenute in questi ultimi anni tra la dirigenza generale aziendale e le stesse OOSS della medicina generale, nessuna esclusa. Per l’esattezza, alla firma di ieri, Apss ha messo sul piatto, per 320 medici di medicina generale e un centinaio di guardie mediche, qualcosa come 12 milioni e più di euro spendibili nel prossimo triennio 2023-2025.

Soldi che serviranno per mantenere rapporti sempre più stretti tra medici a ruolo unico, parte pubblica, e cittadini, nei propri distretti, sui nostri territori, monitorando da vicino anche coloro che non sono autosufficienti o affetti da patologie croniche e invalidanti. Cisl medici, pur non avendo avuto mai il sostegno della propria Confederazione in questi ultimi anni, a dispetto di tutti e di tutte le cassandre, a testa alta saluta il presente anno 2022, sapendo di aver fatto fino all’ultimo giorno il proprio dovere di sindacato, nella tutela dei propri professionisti e dei propri cittadini ammalati e anziani, mai come oggi, presi in carico dai nostri professionisti medici. I rapporti con il dr.Ferro sono stati sempre svolti con lealtà da entrambe le parti e siamo costantemente impegnati in ogni decisione che riguarda l’attività della medicina generale sul territorio e nelle valli, potendo contare su reciproco rispetto e stima. Attendiamo l’alba del prossimo anno per mettere in pratica, nelle reti professionali, sui territori quanto deciso ieri sera. Attendiamo, soprattutto, che l’Assessorato ci chiami ora a programmare il nostro futuro prossimo.

Dr. Nicola Paoli

Segretario Generale Cisl medici del Trentino