RAI 1 – “ “LINEABLU ” * « VIAGGIO LUNGO LA PENISOLA SORRENTINA, TRA LE BELLEZZE DEL MARE E SPECIALITÀ DELLA TAVOLA (1/10) »

Il viaggio con Donatella Bianchi e “LineaBlu”, in onda sabato 1 ottobre alle 14.00 su Rai 1, si svilupperà lungo la Penisola Sorrentina, un luogo magico dove le falesie a picco sul mare si affacciano verso il panorama unico di Capri. Un luogo caratterizzato da una natura ricca di biodiversità che ospita un’area marina importante, quella di Punta Campanella che, con i suoi 35 km di estensione, va da Capo di Sorrento sin quasi a Positano, interessando due golfi, quello di Napoli e quello di Salerno. Un’area famosa in tutto il mondo e per questo fortemente antropizzata, soprattutto nella stagione estiva quando il traffico diportistico tocca dimensioni davvero importanti. Navigando nelle acque dell’Area Marina Protetta si farà tappa allo scoglio del Vervece, una piccola roccia che si inabissa nel mare di fronte a Massa Lubrense. Fu qui che Enzo Maiorca, il padre dell’apnea sportiva italiana il 28 settembre del 1974 conquistò un record del mondo allora “impossibile”, 87 metri di profondità.

Ci si immergerà poi al Banco di Santa Croce che tra gorgonie, stelle di mare, murene, tonni e banchi di alici, regala emozioni sempre nuove anche ai sub più esperti. Si scoprirà una costa ricca di storia – era questa la mitica “Terra delle Sirene” – testimoniata dai tanti resti di ville patrizie romane del II e I secolo A.C., come quelli che un gruppo di archeologi danesi da anni sta studiando ai bagni della Regina Giovanna. A Cetara ci si imbarcherà su un peschereccio per seguire una battuta di pesca notturna di alici e per raccontare il progetto di regolamentazione della pesca dei piccoli pelagici, a tutela di prodotti importanti come alici e sarde.

Una volta a terra si scoprirà come si prepara uno dei prodotti Dop che fanno grande quest’angolo di Italia, la colatura di alici di Cetara, che da secoli viene prodotta con le stesse ferree modalità artigianali. In collegamento da Genova, Fabio Gallo racconterà le novità di un Salone Nautico a cui il progetto di riqualificazione del Waterfront di Levante, firmato da Renzo Piano, sta regalando un nuovo look, mentre a livello di contenuti è caratterizzato da quella “rivoluzione green” che ormai coinvolge tutto il mondo della nautica, sempre più sensibile alle tematiche della tutela del mare.