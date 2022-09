CANALE 5 – “ VERISSIMO ”: « IN ESCLUSIVA ANTHONY DELON – VANESSA INCONTRADA – ALENA SEREDOVA – BELEN RODRIGUEZ – RON – ARISA (1-2/10) »

12.29 - venerdì 30 settembre 2022

L’1 e 2 ottobre, alle ore 16.30, weekend con “Verissimo”. Sabato: Silvia Toffanin accoglierà, in esclusiva, per la sua prima intervista alla televisione italiana, Anthony Delon che parlerà del complicato rapporto con il padre, il grande Alain Delon.

A Verissimo Alena Seredova, prossima alle nozze e un vero numero 1 della musica italiana, Ron. Inoltre, Federica Panicucci con Francesco Vecchi, saldamente alla guida di “Mattino Cinque” e, infine, sarà ospite la show girl ed ex concorrente de “L’isola dei famosi” Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni.

Domenica:

Silvia Toffanin intervisterà Belen Rodriguez, pronta a tornare sul palco de “Le Iene” e Vanessa Incontrada dalla prossima settimana dietro al bancone di “Striscia la notizia” affianco ad Alessandro Siani. E ancora, a Verissimo la vita piena di gioie, ma anche di dolori dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere e i primi splendidi 40 anni di Arisa, tornata nella scuola di “Amici” in veste d’insegnante di canto.