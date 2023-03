CIA (FDI) * VIOLENZA POLITICA: « AGGRESSIONE A FIGLIO GIULIANA, NECESSARIO UN CONFRONTO AFFINCHÉ IL CASO RIMANGA ISOLATO »

15.29 - giovedì 23 marzo 2023

CIA (FDI), “AGGRESSIONE A FIGLIO GIULIANA FATTO GRAVE. NECESSARIO CONFRONTO AFFINCHÉ CASO RIMANGA ISOLATO”.

Tacciato di essere fascista il figlio dell’ex Consigliere Comunale, Emilio Giuliana, noto esponente di destra, è stato picchiato ieri sotto casa, un pugno sferrato alle spalle che non lascia nemmeno il tempo al ragazzo, ancora minorenne, di capire cosa stia succedendo. “Interrogarsi sul senso della violenza politica è oggi più che mai un’esigenza che sorge da un vuoto che va combattuto con l’informazione e la cultura. Simili atti non possono essere sottovalutati, richiamiamo al confronto rispettoso.

L’emergere di questi fenomeni, qui come a Firenze, sono atti vili privi di contenuto politico e forti di un’intolleranza di chi non sa mettere in gioco le proprie idee. L’invito quindi ad un confronto necessario, affinché, quest’episodio rimanga un caso isolato e non fomenti altri atti di odio e di violenza insensata. Comportamenti inaccettabili che vanno oltre il colore politico” – Così Claudio Cia, Capogruppo di FDI in Consiglio nella Provincia autonoma di Trento e Consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige.