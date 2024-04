CGIL CISL UIL – TRENTINO * ATTI VANDALICI: « INTIMIDAZIONI, SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE FUGATTI E ALLA SUA FAMIGLIA »

14.38 - sabato 13 aprile 2024

Cgil CISL Uil del Trentino. “Solidarietà al presidente Fugatti e alla sua famiglia”. “Condanniamo con fermezza gli atti vandalici di cui sono rimasti vittime i familiari del Presidente Fugatti ed esprimiamo loro la solidarietà delle nostre organizzazioni di fronte a queste inaccettabili intimidazioni. Non ci sono giustificazioni per atti di questo tipo perché, in democrazia, esistono strumenti, luoghi e momenti per esprimere il proprio dissenso in libertà e chi, invece di percorrere la strada della piena legittimazione, usa forme criminali per sostenere le proprie tesi, non solo delegittima la causa che persegue, ma mina anche la convivenza civile di una comunità che rigetta sempre la violenza e le minacce”.