CORO PAGANELLA – TERLAGO (TN) * “ I NOSTRI CINQUANT’ANNI DI ARMONIE ”: « VENERDì 4 OTTOBRE ORE 20.00 AL TEATRO SOCIALE DI TRENTO IL CONCERTO DI GALA CON IL MAESTRO VADAGNINI »

Motivazioni ed obiettivi del Concerto del Teatro Sociale del 04 Ottobre 2019. Proseguono i festeggiamenti per i cinquant’anni del Coro Paganella.

Dopo il concerto estivo nella meravigliosa location di Castel Terlago, i festeggiamenti si spostano Infatti a Trento. Venerdì 4 Ottobre alle ore 20:00, il Teatro Sociale ospiterà il concerto di gala del Coro in cui il maestro Claudio Vadagnini proporrà un programma di brani in gran parte inedito, questa volta specificatamente ideato per ripercorrere le principali tappe dell’evoluzione musicale ed artistica del sodalizio corale di Terlago.

Sarà l’occasione per celebrare i passati dieci lustri di armonie in cui si sono succeduti più di 1000 concerti di cui oltre 300 all’estero e principalmente in Germania, incisioni di numerosi CD, varie registrazioni negli studi RAI, Mediaset, ZDF, ORF e radio locali Italiane e Tedesche.

Tuttavia, questo concerto del 50° non vuole essere solo la rievocazione di un passato glorioso o una semplice proposta canora fra tante, ma intende presentare al pubblico il Coro Paganella come una realtà armonicamente dinamica, una sorta di laboratorio artistico impegnato da una parte a sperimentare percorsi canori nuovi e dall’altra a rimarcare il ruolo di diffusore della cultura, delle radici e delle tradizioni del nostro territorio.

Una delle motivazioni di questo concerto è infatti quella di mostrare come l’arte, in questo caso canora, possa diventare occasione per trasmettere e diffondere anche altri valori e creare così sinergie nuove con alcune figure rappresentative del turismo, del mondo imprenditoriale e politico locale e d’oltralpe. Si giustificano così le presenze del Presidente del Consiglio della PAT, del Sindaco del Comune di Trento, di Günther Kreuzer, Corrispondente del Consolato Generale d’Italia di Monaco di Baviera a Norimberga, di Willibald Gailler, Landrat di Neumarkt in der Oberpfalz, dell’imprenditrice Anni Trautner e di una folta rappresentanza dell’Alpenverein guidata dal Sig. Friedrich Gottwald, capogruppo della sezione DAV di Wasserburg.

Sempre in questo contesto, anche l’APT Trento Bondone Valle dei Laghi, Trentino Marketing, la Cassa Rurale Alto Garda, la Fondazione Gentilini e la Risto 3, hanno dato il loro prezioso contributo all’iniziativa.

In conclusione, questo Concerto vorrebbe anche contribuire ad aumentare la percezione dello spirito transfrontaliero del progetto Euregio. Per questo motivo la serata prevede interventi bilingue in italiano e tedesco.