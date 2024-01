CENTRO SOCIALE BRUNO * INTIMAZIONE SFRATTO: “ PATRIMONIO DEL TRENTINO HA CHIESTO AL TRIBUNALE DI TRENTO IL RILASCIO DELL’IMMOBILE CHE DA DIECI ANNI ABBIAMO AUTO-RECUPERATO “

19.51 - martedì 16 gennaio 2024

Alla c.a. degli organi di stampa Mercoledì 17 gennaio ad ore 12.30 è convocata una conferenza stampa presso il centro sociale Bruno per aggiornare sulla situazione dell’intimazione di sfratto richiesta al tribunale di Trento da Patrimonio del Trentino Spa.

Durante la conferenza verranno illustrate le pretestuose motivazioni utilizzate da Patrimonio / Provincia di Trento per richiedere il rilascio dell’immobile che in questi dieci anni abbiamo auto-recuperato e fatto diventare, attraverso molteplici iniziative, un presidio sociale vivo e pulsante. È alquanto paradossale che nell’anno in cui Trento è capitale europea del volontariato, la Provincia voglia abbattere il Bruno.