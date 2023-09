CENTRO S. CHIARA – TRENTO: CONCERTO MR. RAIN: « L’IMPORTO DI 800 MILA EURO È A COPERTURA DI TUTTI GLI EVENTI LUGLIO-SETTEMBRE 2023, ALLA TRENTINO MUSIC ARENA »

17.38 - giovedì 21 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, in relazione ad articoli diffusi in questi giorni a mezzo stampa riguardanti il concerto di Mr. Rain in programma il 24 settembre p.v. alla Trentino Music Arena, tiene a precisare che l’importo totale di 800 mila euro a cui si fa riferimento, corrisposto dalla Provincia autonoma di Trento all’Ente, è a copertura dei costi di tutti gli eventi che si sono fin qui svolti (nel periodo luglio-settembre 2023) all’interno della Trentino Music Arena.

In merito al costo del biglietto di ingresso all’evento in oggetto, si precisa che tutti i concerti tenuti nel corso dell’estate dall’artista in associazione al programma “Ragazzi in festa” si sono svolti gratuitamente per il pubblico.