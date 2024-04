CASAPOUND ITALIA * BLOCCO STUDENTESCO: « IN 500 A VERONA CONTRO LA RIFORMA VALDITARA »

08.56 - lunedì 15 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Blocco Studentesco: in 500 a Verona contro la Riforma Valditara.

Roma, 15 aprile – Si è conclusa con un successo la manifestazione del Blocco Studentesco che ha sfilato sabato nel centro di Verona.

“Studenti e militanti da tutta Italia hanno deciso di far sentire la propria voce contro l’ennesimo passo verso l’aziendalizzazione della scuola. È stata un’occasione per tracciare il percorso rivoluzionario di una gioventù che non vuole più saperne dei feticci di destra e sinistra ma intende lavorare sulla gioventù per arrivare ad un nuovo modello di scuola, d’Italia e d’Europa”.

“Ancora una volta le nuove generazioni sono chiamate ad uscire dai vicoli ciechi della globalizzazione per incarnare un nuovo senso di giustizia sociale e di nazionalismo europeo. Dalla scuola può e deve partire questa nuova avventura: gli studenti devono essere protagonisti di questa storia e far valere il proprio peso negli organi collegiali come nelle strade”.

“Mentre l’oscurantismo europeo reprime le forze giovani del mondo identitario dall’Italia vogliamo lanciare un grido forte e chiaro: non siete soli nella lotta. La marcia è appena iniziata”