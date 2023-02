CASA AUTONOMIA.EU * SCUOLA INFANZIA: DEMAGRI E DALLAPICCOLA, « LE PAROLE HANNO UN PESO, DALLA LEGA DICHIARAZIONI ASSOLUTAMENTE FUORI LUOGO RIVOLTE ALLE INSEGNANTI »

18.22 - lunedì 20 febbraio 2023

Le parole hanno un peso: dalla Lega dichiarazioni assolutamente fuori luogo rivolte alle insegnanti. Gli insegnanti non hanno voglia di lavorare”, queste le parole del consigliere provinciale e vicepresidente del Consiglio Provinciale Roberto Paccher riguardo le obiezioni sollevate dagli insegnanti contro l’apertura delle scuole dell’infanzia a luglio. Obiezioni che Paccher definisce “scuse per non lavorare”. Aggiunge anche: “Fa comodo stare a casa nel mese di luglio pagati senza lavorare. Noi riteniamo che, visto che percepiscono lo stipendio, è opportuno che vadano a lavorare”.

Un intervento che ha suscitato rabbia e indignazione, non solo da parte di insegnanti ed educatori, ma anche dalla minoranza in Consiglio Provinciale. In merito si fa sentire anche Casa Autonomia.eu, tramite le parole della presidente Paola Demagri: “Quello che abbiamo visto succedere in questi giorni purtroppo è ormai una consuetudine da quasi cinque anni in Aula. Interventi fuori luogo, sempre accompagnati dall’utilizzo di epiteti, gestualità o frasi offensive verso i consiglieri di minoranza, sono praticamente all’ordine del giorno. Pratica comune di una maggioranza che da cinque anni governa lasciandosi talora trascinare da tratti di arroganza e maleducazione”.

“Questa oltraggiosa abitudine del Governo leghista si riproduce anche in Consiglio provinciale dove non è mai stata davvero governata dal Presidente Kaswalder. Un moderatore d’Aula curiosamente sordo e cieco di fronte a questi comportamenti, spesso riflessi anche fuori dal contesto consiliare. Non dimentichiamo per esempio il commento di Savoi, che definì gli insegnanti scalda divani, esprimendo una propria convinzione ed un pensiero comune all’interno della Giunta leghista, che oggi riappare attraverso le parole di Paccher e gli atteggiamenti della stessa Giunta, intenzionata a riformare la scuola senza riformarla, senza ascoltare il parere degli insegnanti e degli altri professionisti dell’educazione”.

“Come più volte sottolineato da noi di Casa Autonomia questo purtroppo è l’arrogante modus operandi ormai consolidato nella maggioranza attuale, da cui il nostro Movimento vuole decisamente prendere le distanze. Siamo mortificati dall’accaduto – riferisce il Consigliere Michele Dallapiccola – anche perché, avendo molti insegnanti all’interno di Casa Autonomia, siamo a conoscenza del duro lavoro che portano avanti ogni giorno. Questo disdicevole evento, è uno tra i tanti, ricorrenti, che provocano la sensazione sempre più diffusa che cinque anni di incarico di governo non abbiano inciso su una classe dirigente poco formata e partita per caso sui successi di Salvini e sulle ceneri del centro-sinistra. È anche il motivo che ci rende consapevoli che una proposta alternativa di governo è quanto mai urgente oltre che necessaria. Anche Casa Autonomia.eu sta lavorando alacremente per questo. Entro breve squadra e timoniere saranno definiti e ai trentini sarà offerta una possibilità di scelta alternativa”.

Cons Paola Demagri

Cons Michele Dallapiccola

Casaautonomia.eu