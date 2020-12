ENPA – TRENTINO * SCOMPARSA DANIELE VETTORI: «L’ADDIO ALLA NOSTRA GUARDIA ZOOFILA, POSITIVO AL COVID ERA IN ISOLAMENTO NELLA SUA ABITAZIONE AD ISERA »

La pandemia che sta falcidiando la popolazione mondiale ha colpito anche l’Enpa del Trentino. Ieri, martedì 1 dicembre, Daniele Vettori è deceduto, mentre era in isolamento presso la sua abitazione ad Isera, perché risultato positivo al Covid.

Era in pensione, dopo una carriera nell’arma dei Carabinieri, ottenendo il grado di Luogotenente. Ma non intendeva sprecare l’esperienza di tanti anni e le competenze acquisite: le aveva con entusiasmo poste a favore degli animali, acquisendo la qualifica di Guardia zoofila del Nucleo territoriale del Trentino. Un ruolo che comporta responsabilità e conoscenze non di poco conto, perché le indagini e le procedure poste in atto per la prevenzione e il contrasto dei reati di maltrattamento di animali sono anch’esse fissate dal C.d.P.

Oggi l’Enpa ha perso un apprezzato collaboratore. Oggi gli animali del Trentino sono più soli: hanno perso un amico, hanno perso un difensore.

*

Presidente Ivana Sandri

Enpa del Trentino