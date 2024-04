CARABINIERI SCIATORI – BOLZANO * CHIUSURA STAGIONE SCIISTICA ALTO ADIGE: « 700 INTERVENTI E 300 INFORTUNATI SALVATI »

09.18 - lunedì 8 aprile 2024

Chiusa la stagione sciistica in Alto Adige: 700 interventi e 300 infortunati salvati dai Carabinieri Sciatori della Compagnia di Bolzano. É terminata ieri la stagione sciistica nel comprensorio di Obereggen, lunga e molto intensa per i Carabinieri sciatori della Compagnia di Bolzano che hanno gestito circa 700 interventi di soccorso sulle piste, anche in collaborazione con la Croce Bianca;300 le persone infortunate.

In questi ultimi 120 giorni, con una media di circa 6 Carabinieri quotidianamente impiegati, i militari dipendenti delle Stazioni di Nova Levante, Nova Ponente e Sarentino, in parallelo con il “normale” servizio d’Istituto, hanno reso più fruibili alle famiglie e più sicure le piste dei comprensori di pertinenza (Obereggen, Carezza, Reinswald): “le attività di perlustrazione finalizzate alla prevenzione, deterrenza e repressione dei reati in genere è stata ininterrotta, così come i controlli della circolazione sulle piste e sulla condotta tenuta dagli sciatori, 700 dei quali identificati a seguito di incidenti o di altri motivi”. Numerosi sono, inoltre, i ringraziamenti delle persone soccorse le quali, di volta in volta, hanno inviato e-mail di riconoscimento ed apprezzamento per l’operato dei militari.

Significativa è l’e-mail della Sig.ra G.S., turista bolognese classe ’61, inviata al Comandante della Stazione di Nova Ponente, la quale recita: “… Le scrivo per ringraziare lei e il Suo Carabiniere per l’intervento da voi effettuato in località Carezza, sulla pista da slittino. … Il mio infortunio purtroppo è stato abbastanza grave e il forte dolore mi ha tolto lucidità in alcuni momenti. Il vostro tempestivo intervento è stato di molto aiuto e solo in questi giorni ho saputo che uno di voi si è tolto la giacca della divisa per ripararmi dal freddo. A entrambi rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti poiché non è da tutti ricevere una tale attenzione. Spesso ci si limita a fare quelle che sono le procedure, senza considerare il lato umano. In questo caso invece avete dimostrato un grade cuore e desidero assolutamente sottolinearlo. Grazie, grazie mille. Saluti. G. S.”

Al riguardo il Comandante della Compagnia, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone: “Ringrazio tutti i militari impiegati durante la stagione sciistica 2023/2024.

Il loro operato, arricchito da innata umanità, ha permesso alla cittadinanza, di ogni fascia di età, di poter usufruire di piste da sci in modo più sicuro: “47 sono state le contravvenzioni amministrative comminate a seguito di altrettante violazioni alla Legge Provinciale 23 novembre 2010, n. 14, nr. 20 sanzioni per “ubriachezza”, nr. 2 segnalazioni all’Autorità Amministrativa per “detenzione di sostanza stupefacente per fini personali”, nr. 2 deferimenti in stato di libertà all’A.G. per “detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio”, nr. 3 deferimenti in stato di libertà all’A.G. per lesioni e nr. 3 furti di oggetti ed attrezzatura da sci. Il nostro obiettivo è quello di essere presenti, soprattutto ove c’è maggiore esigenza di sicurezza. Dove ci sono persone, ci sono le leggi e quindi i Carabinieri, il” circo bianco” non fa differenza, anzi ci richiama ed esige la nostra presenza. La nostra capillare distribuzione su territorio evita che si creino “zone franche” o “zone dimenticate dallo Stato”, ove, potenzialmente, qualcuno potrebbe approfittare per compiere reati in genere. Non rispettare le basilari regole di condotta delle aree sciabili attrezzate, abusare di sostanze alcoliche e/o consumare sostanze stupefacenti e/o psicotrope sono le principali cause di incidenti ed infortuni più o meno gravi con gli scii. Purtroppo, non tutti i fruitori dei comprensori sciistici sono orientati alla civile convivenza al rispetto delle regole e della sicurezza, per questo motivo, la presenza dei Carabinieri risolve efficacemente tali criticità. La testimonianza di riconoscimento della Sig.ra G.S. fa onore al militare che l’ha soccorsa, nonché a tutta l’Arma. E’ arrivata la primavera e con essa nuove sfide e rinnovato impegno a tutela dei cittadini”.