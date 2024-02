CARABINIERI – BOLZANO * TENTATO OMICIDIO: « 62ENNE AUSTRIACA FERITA CON UN COLTELLO, INDAGINI A 360 GRADI »

16.49 - mercoledì 14 febbraio 2024

I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano, coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale: Bolzano, serata del 13 febbraio 2024. Il centralino del 118 riceveva una segnalazione per una donna ferita a seguito di un’aggressione, consumata nei locali comuni delle cantine di uno stabile sito nel quartiere Centro della città.

La donna, sessantaduenne austriaca, in gravi condizioni dovute a ferite d’arma da taglio, veniva soccorsa dai sanitari del 118 e dal medico d’urgenza, per poi essere trasportata presso l’ospedale di Bolzano per le cure del caso. Sul posto, i Carabinieri della Compagnia di Bolzano hanno sin da subito avviato le indagini a 360 gradi per ricostruire la dinamica, nonché scoprire l’autore del tentato omicidio.