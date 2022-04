GARDA DOLOMITI SPA * CONFERENZA TURISMO: « INCONTRO CON I SEI SINDACI DI, RIVA DEL GARDA – ARCO – NAGO TORBOLE – TENNO – DRO – DRENA / FOCUS SU “MASTERPLAN” E “STAY YOUNG” »

12.53 - venerdì 01 aprile 2022

La Conferenza del Turismo mette nuove basi per il Garda Trentino. Il futuro turistico della destinazione al centro del primo incontro tra i sindaci e i presidenti delle associazioni di categoria, svoltosi a Riva del Garda.

Volta a ridefinire un nuovo posizionamento strategico della destinazione, lo scorso 16 dicembre Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. aveva presentato alla comunità il percorso, partecipato e condiviso con gli stakeholder del territorio, finalizzato ad aumentarne l’attrattività. Il primo e importante passo è stato compiuto Martedì 29 marzo, presso il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda, dove per la prima volta si è riunita la Conferenza del Turismo, l’organo preposto per regolare la complessità dello sviluppo turistico dell’ambito.

L’incontro si è svolto tra i sei sindaci dei Comuni del Garda Trentino – Cristina Santi per Riva del Garda, Alessandro Betta per Arco, Gianni Morandi per Nago-Torbole, Giuliano Marocchi per Tenno, Claudio Mimiola per Dro e Giovanna Chiarani per Drena -, i presidenti delle associazioni di categoria – Enzo Bassetti dell’Unione albergatori del Trentino (Unat), Petra Mayr della sezione Alto Garda e Ledro dell’Associazione albergatori e imprese turistiche della Provincia di Trento (Asat) e Claudio Miorelli di Confcommercio, insieme al Presidente e al Direttore di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti e Oskar Schwazer.

“Un momento per certi versi ‘storico’: per la prima volta i sindaci del territorio, assieme ai presidenti delle associazioni di categoria, si sono incontrati per ragionare insieme sulla qualità della destinazione e in generale sul tema del turismo. Solo così è possibile realizzare gli obbiettivi del masterplan di destinazione identificati dal claim ‘Stay Young’ ” – ha dichiarato il Presidente dell’APT Garda Dolomiti Silvio Rigatti.

Sul tavolo della Conferenza alcuni temi legati al settore del turismo, in primis la netta prevalenza di alloggi privati adibiti a uso turistico rispetto a quelli destinati a uso abitativo e la scarsità di sistemazioni per il personale che lavora nel mondo del turismo, temi delicati e urgenti che la Conferenza del Turismo ha intenzione di affrontare.

Al contempo sono stati presentati i servizi che l’APT ha messo in campo per contrastare la carenza dei lavoratori nel comparto turistico, dalle campagne promozionali ad hoc all’introduzione della Crew Card e di Garda Trentino Academy “cercando così di motivare i collaboratori già presenti nel territorio ma anche di attrarne di nuovi, magari con l’obiettivo di allungare la stagione turistica”, ha spiegato il Presidente Rigatti.

L’incontro si è poi focalizzato sull’assetto organizzativo dei diversi tavoli di lavoro (attività outdoor, enogastronomia, smart&green destination, ecc.) impegnati a fornire alla Conferenza del Turismo idee utili per una migliore gestione territoriale. Per quanto riguarda le operazioni “on field”, i partecipanti hanno discusso infine della nuova segnaletica per i tracciati bike e trekking e del progetto Garda Rangers, operativi a partire dalle prossime settimane per la manutenzione e il miglioramento della rete dei sentieri, delle falesie e del territorio in generale.