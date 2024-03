ARERA * ELETTRICITÀ: « BOLLETTE IN CALO DEL 19,8% NEL SECONDO TRIMESTRE, ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI MAGGIOR TUTELA PER CLIENTI NON VULNERABILI »

17.41 - giovedì 28 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Energia elettrica – Nel secondo trimestre 2024 si registrerà una riduzione del costo dell’energia elettrica per la famiglia tipo1 in tutela con una variazione della spesa complessiva del -19,8% rispetto al trimestre precedente.

Tale variazione è dovuta, per la parte riguardante la spesa per la materia energia, alla riduzione della componente PE a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica (-21,3%) e della componente PD a copertura dei costi di dispacciamento (-1,9%) che risultano leggermente compensate da un incremento della componente PPE per il corrispettivo di perequazione (+0,7%) e della voce oneri di sistema (+2,7%).

In merito agli oneri generali, sono state adeguate in aumento sia la componente ASOS che la componente ARIM, per adeguare i gettiti agli oneri previsti nel 2024. Per quanto riguarda la ASOS, l’adeguamento è risultato necessario in quanto gli oneri per il 2024, a causa della diminuzione del PUN, sono risultati superiori al gettito previsto con le aliquote del I trimestre 2024, mentre per quanto riguarda la seconda, sono state adeguate (con impatti, comunque, marginali) le aliquote degli elementi A5RIM (ricerca di sistema) Auc4RIM (isole minori) e Auc7RIM (efficienza energetica).

Gas naturale – In base al metodo di calcolo introdotto a luglio 2022 dall’ARERA (delibera 374/2022/R/gas) il prezzo del gas, per i clienti ancora in tutela, viene aggiornato ogni mese e pubblicato il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di riferimento, in base alla media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano.

Con riferimento alle tariffe di rete, dal 1° aprile 2024 si applicano alcune variazioni al rialzo delle componenti addizionali della tariffa di trasporto CRV relative al sistema di settlement e di interrompibilità gas (adeguamento già deciso da deliberazioni precedenti), ed è inoltre stata aumentata la componente CRVCS (per lo stoccaggio gas). Come sempre per i mesi non invernali invece è stata annullata la componente CRVOS (sempre stoccaggio gas).

In merito agli oneri generali, è stata adeguata al rialzo la componente tariffaria UG3FT che alimenta il Fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza, per l’aumento previsto degli oneri di morosità che SNAM sta sostenendo, in relazione soprattutto alla situazione di ILVA.