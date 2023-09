APT GARDA TRENTINO * BIKE FESTIVAL 2024: « A MAGGIO L’APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE PER IL CICLISMO OFF-ROAD »

16.55 - giovedì 28 settembre 2023

Dalla metà degli anni ‘90 l’area del Garda Trentino ospita l’evento che rappresenta il primo appuntamento stagionale per gli amanti delle due ruote off-road, e dagli iniziali biker provenienti dai paesi di lingua tedesca, la frequentazione dell’evento ha visto il bacino di utenza estendersi anche ai biker di casa nostra. Infatti, da 30 anni Bike Festival Riva del Garda rappresenta la manifestazione che decreta l’avvio simbolico della stagione off-road a inizio maggio.

UN NUOVO CORSO PER L’EVENTO CLOU DI INIZIO STAGIONE

Con l’acquisizione nel corso del 2023 dell’evento da parte di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A., la nuova gestione vuole sottolineare alcuni obiettivi strategici di posizionamento della manifestazione già a partire dalla rivisitazione del logo accompagnata da una veste grafica più attuale che preannuncia un festival rinnovato anche nei contenuti.

È quanto è emerso dall’incontro con i media ospitato nella sala conferenze dell’Hotel Luise di Riva del Garda e promosso dai nuovi organizzatori della manifestazione.

«La trentesima edizione del Bike Festival sarà la prima ad essere completamente organizzata da Garda Dolomiti S.p.A.: questa non è una decisione presa dall’oggi al domani, ma il frutto di un processo iniziato oltre un anno e mezzo fa e che ci permetterà di gestire autonomamente e con il territorio le politiche di sviluppo di questo grande evento – ha ricordato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti – e quindi, sarà un’edizione completamente nuova, dove avremo mano libera nella definizione del programma e delle azioni di promozione anche su mercati diversi da quelli di lingua tedesca, mantenendo al tempo stesso come media partner principale Delius Klasing Verlag, casa editrice proprietaria dell’evento fino ai mesi scorsi».

IL LOGO RACCONTA IL POSIZIONAMENTO

Il nuovo design di Bike Festival Riva del Garda ha il tema visivo rappresentato da una griglia mimetica che simboleggia la vicinanza alla natura: il design vivace del nuovo logo ricorda i sentieri rocciosi del territorio mettendo in luce la combinazione di colori ispirati al paesaggio del Lago di Garda.

«Dinamico, energico e deciso: questi sono gli aggettivi più calzanti per descrivere il nuovo corporate design del Bike Festival, studiato avvalendoci dell’esperienza di una delle più importanti società di consulenza e di marketing turistico a livello europeo e con il quale aspiriamo a diventare un benchmark nel settore – afferma Oskar Schwazer, Direttore Generale di Garda Dolomiti S.p.A. – La griglia mimetica è il tema visivo centrale e simboleggia la vicinanza alla natura e allo stesso tempo ha un carattere tecnico moderno. Non solo, il design vivace del nuovo look ricorda le rocce e le sagome delle montagne che fanno da naturale anfiteatro alla nostra destinazione e ospitano percorsi mountain bike amati dai nostri ospiti e dagli oltre 70.000 appassionati che ogni anno prendono parte a questo grande evento».

UN’OPPORTUNITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

In programma dal 2 al 5 maggio 2024, la nuova organizzazione di Bike Festival Riva del Garda ha esteso l’area espositiva che ospiterà gli stand per rispondere alla sempre crescente richiesta delle aziende di avere una vetrina più ampia dove esporre le proprie novità. Una rivisitazione della manifestazione, ma che conserva il concept che ha decretato il successo di Bike Festival di Riva del Garda: infatti, il pubblico internazionale avrà l’occasione di vedere esposti le più recenti novità di settore (negli stand delle oltre 200 aziende espositrici un totale di 350 marchi) e molte di queste potranno essere testate in prima persona, gratuitamente, da tutti i partecipanti.

«Un evento come Bike Festival ci aiuta e ci impone di individuare gli spazi che poi saranno messi a disposizione di altre associazioni e altri eventi. Abbiamo un territorio diverso rispetto ad altre manifestazioni, ma elementi come il lago, i torrenti, le montagne, rappresentano la nostra unicità e il punto di forza dell’offerta di Riva del Garda. Sarà sicuramente una sfida importante ma sono certo che grazie alla volontà di tutti avremo un’ottima promozione del territorio – ha sottolineato Lorenzo Pozzer, Assessore alle Attività Economiche, Sport ed Eventi del Comune di Riva del Garda – anche perché stiamo parlando di qualcosa che ha una elevata valenza turistica con un impatto a 360 gradi. Siamo passati da eventi che iniziavano e terminavano con gare agonistiche, ora invece si è colta la possibilità di coinvolgere anche i residenti, per esempio avvicinandoli a queste manifestazioni, oppure diversificando l’offerta in base all’età».

UN’AGENDA FATTA DI AREA EXPO, GARE ED EVENTI

Il concept della manifestazione unisce l’elemento espositivo con una agenda di eventi collaterali che consente ai visitatori di vedere le anteprime dei prodotti e di “provarle” in specifiche aree test o di vivere il territorio del Garda Trentino in occasioni di prove di gravel e di mountain bike (compresa la UCI Marathon Cup).

Naturalmente le novità in vista dell’edizione 2024 di Bike Festival Riva del Garda non si limitano alla presentazione di un nuovo logo, ma sono in cantiere altri progetti per rendere Riva del Garda sempre più la capitale europea del ciclismo off-road, a partire dal nuovo sito www.bikefestivalriva.com, e per assaggiare un’anteprima di quello che aspetta gli appassionati a Riva del Garda è online il video promozionale dell’edizione 2024.

*

Da sinistra: Oskar Schwazer, Direttore Garda Dolomiti, Silvio Rigatti, Presidente Garda Dolomiti, Lorenzo Pozzer, Assessore Ambiente e Sport Riva del Garda

Photo credit: Daniele Mosna