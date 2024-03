PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « DOMENICA 10 MARZO ATTESE NEVICATE ABBONDANTI IN MONTAGNA E PIOGGE IN VALLE »

16.49 - venerdì 8 marzo 2024

Torna il maltempo: domenica attese nevicate abbondanti in montagna e piogge in valle. Neve e pioggia tornano sul Trentino. Dalla sera di oggi e fino alla mattina di domani, sabato 9 marzo, sono attese precipitazioni deboli o moderate, con quota neve inizialmente oltre 1400 metri e in calo nella notte sino a circa 1000 metri e localmente a quote inferiori. Oltre i 1000 -1200 metri sono attesi tra i 5 e i 20 centimetri di neve con gli accumuli maggiori alle quote più alte dei settori centro meridionali; a quote inferiori la quantità di neve sarà minore.

Dalla tarda mattinata alla tarda sera di sabato le precipitazioni saranno generalmente assenti; dalla tarda serata di sabato riprenderanno con maggior diffusione e persistenza e continueranno fino alla sera di domenica 10 marzo. In questo arco di tempo la quota neve rimarrà mediamente oltre i 1500 metri di quota o più nei territori orientali, ma calerà fino a 1000 metri circa localmente più in basso soprattutto sui settori occidentali, nelle valli più strette e meno ventilate, durante le fasi più intense e a fine evento, quando le precipitazioni potranno localmente assumere carattere temporalesco.

Oltre i 1500 metri sono attesi mediamente 25 – 50 cm o più di neve, mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote più basse. Si ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile, sono obbligatori gli pneumatici invernali o le catene da neve.