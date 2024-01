ANGELI (NOI TRENTINO) * FEMMINICIDI – REPLICA A CALZÀ (PD): “ IMPEGNO ANTIVIOLENZA, OGNI AIUTO IN PIÙ È PREZIOSO “

23.29 - sabato 13 gennaio 2024

Come Capogruppo in consiglio provinciale della lista noi Trentino mi preme intervenire sull’iniziativa posta in essere dall’amministrazione di Riva Del Garda quale ausilio e sostegno ulteriore rivolto a tutte quelle donne e sono tante, che subiscono violenza fisica o psicologica e che troppo spesso faticano a riconoscersi come vittime in queste situazioni.

Attivare uno sportello ascolto in via diretta da parte della sindaca Cristina santi e della sua vice Silvia Betta va nella direzione di ampliare la platea di interlocutori sul territorio provinciale. Questa iniziativa come peraltro puntualmente sottolineato dalla prima cittadina non vuole assolutamente sostituirsi all’ operato dei Centri Antiviolenza, al contrario si configura proprio come un’azione prodromica e di interlocuzione che vede negli stessi centri antiviolenza dei soggetti a cui trasferire in seconda battuta la presa in carico delle donne vittime di violenza fisica o psicologica.

Trovo davvero fuori luogo luogo e inopportuno che da parte della collega in consiglio provinciale per il partito democratico Roberta Calzà sia stata sollevata una critica pubblica e politicamente schierata verso l’operato del Comune di Riva. Ciò che più mi rammarica e mi fa riflettere è il fatto che su una questione che dovrebbe vederci tutti schierati trasversalmente a favore e in aiuto delle donne ci sia chi infila nelle pieghe di questa emergenza questioni politiche in modo strumentale.

Proprio perché ogni segno è importante e anche a Expo Riva Schuh lo abbiamo visto in occasione dell’inaugurazione con una massiccia esposizione di scarpe uno spazio espositivo dedicato per le scarpe rosse ‘la violenza non e’ forza ma debolezza’ di Benedetto Croce STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, voluta dal presidente Pellegrini. Il mio invito è a prendere esempio dall’impegno iniziato sulle sponde del lago dalla sindaca Santi per allargarlo ad altre realtà sul territorio in modo che l’approdo ai centri anti violenza e la costituzione di nuovi centri in provincia possa subire un’accelerazione proprio anche grazie all’impegno virtuoso di molti comuni.