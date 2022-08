PAT * “E ADESSO? METTIAMO SU FAMIGLIA”: « SOSTEGNO NATALITÀ, AL VIA LA CAMPAGNA INFORMATIVA PER INCORAGGIARE LE GIOVANI COPPIE AD ADERIRE AL PROGETTO »

19.19 - giovedì 18 agosto 2022

Giovani famiglie, ancora aperta la possibilità di richiedere il contributo PAT. Un sostegno per i nuovi nuclei familiari, con un contributo alla nascita o adozione di un figlio.

Ancora aperta l’iniziativa promossa dall’Agenzia provinciale per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento per favorire l’indipendenza dei giovani e sostenere la natalità. Con lo slogan “E adesso? Mettiamo su famiglia” qualche settimana fa è partita la campagna informativa per incoraggiare le giovani coppie ad aderire al progetto.

Lo strumento costituisce una novità nel panorama delle misure a disposizione dei giovani, con gli obiettivi di favorire il processo di indipendenza e di sostenere la natalità sul territorio trentino.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito:

Cos’è

Un prestito, con le banche convenzionate, a sostegno di un nuovo nucleo familiare e un contributo alla nascita o adozione di un figlio

Requisiti

Residenza in Trentino da almeno 2 anni (almeno uno dei due genitori)

Dai 18 ai 40 anni per entrambi i genitori

ICEF: non superiore a 0,40

Nuovo nucleo familiare anagrafico dopo il 1 gennaio 2020

Contributo

Il contributo è pari a 15.000 euro alla nascita del primo figlio e al valore residuo del debito alla nascita del secondo figlio. Il contributo è concesso su prestiti stipulati dopo l’entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 del 15 luglio 2022 e per i figli nati o adottati dopo la stipula del prestito.

Domanda di contributo

La domanda di contributo è presentata all’Agenzia provinciale per la coesione sociale all’indirizzo pec: agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it entro 2 mesi dalla nascita del figlio/i (o dalla sentenza di adozione) usando la specifica modulistica (link)