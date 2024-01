AGENZIA SPAZIALE ITALIANA – AERONAUTICA MILITARE * “MISSIONE AX-3“: « LA DIRETTA STREAMING CON LA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE, IL 30/1 ALLE 09.30 »

10.51 - venerdì 26 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Aeronautica Militare (AM) organizza il collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale nell’ambito della missione Ax-3 dedicato a studentesse, studenti e docenti universitari e delle classi secondarie di II grado. L’evento si svolgerà il 30 gennaio dalle 9:30 alle 13:00 nell’Auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana.

L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare gli esperimenti italiani selezionati per la missione che vede protagonista il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, che si collegherà in diretta video con i partecipanti. Sarà presente il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

diretta streaming su ASITV:

https://www.asitv.it/media/live/canale/live-1

Agenda:

ore 09:45 Saluti istituzionali

ore 10:00 Preparazione per il collegamento con la ISS

ore 10:25 Collegamento con il Col. Walter Villadei

ore 10.50 Pausa

ore 11:05 Focus degli esperimenti ASI e Aeronautica Militare

ore 12.25 Sessione Q&A

ore 12:45 Saluti finali

ore 12:50 Punto stampa con i rappresentati scientifici della missione di ASI e Aeronautica Militare

La missione Ax-3, decollata il 18 gennaio alle 22:49 dal Pad L-39A del Kennedy Space della Nasa, in Florida, rappresenta per il Sistema Paese un’occasione di incrementare competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello spazio, attraverso lo svolgimento di esperimenti in microgravità, promossi dal Ministero della Difesa e dall’Agenzia Spaziale Italiana, in coordinamento con centri di ricerca, università e industrie, per amplificare la grande esperienza nazionale in ambito operativo, medico e tecnologico applicata allo spazio.