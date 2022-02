ACLI TRENTINE – FAP * CONVEGNO / COVID – POLITICHE SALUTE: « LA DIRETTA DALLA SEDE DI TRENTO SUL CANALE YOUTUBE E SUL SITO OPINIONE (18/2 – ORE 9.00/13.00) »

18:32 - 16/02/2022

La pandemia ha messo in evidenza le criticità del sistema sanitario nazionale e provinciale. Della medicina del territorio e dell’assistenza alle persone anziane.

Con questa giornata di studio la Federazione degli Anziani e Pensionati delle Acli trentine intende analizzare alcune ipotesi di lavoro per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi con particolare riferimento alle opportunità che potrebbero derivare dal PNRR.

Da questo punto di vista si ritiene fondamentale uscire dalla situazione attuale per contribuire a delineare una politica sanitaria attenta ai territori e alla partecipazione sociale all’interno di una visione complessiva, unitaria e condivisa.

PROGRAMMA

Ore 9.00 Inizio lavori e interventi di saluto delle autorità

Ore 9.30 Testimonianze a confronto: una coppia di anziani, un medico di base, un familiare di anziano in RSA e le loro esperienze

*

Ore 9.45 MONDO ANZIANI E CONSEGUENZE CAUSA COVID

Alla luce delle recenti statistiche

prof. Roberto Battiston, professore di Fisica Applicata all’Università di Povo

Ore 10.15 RSA: COME SONO STATE, COME SONO, COME SARANNO

Dott. Massimo Giordani, Direttore di UPIPA

Ore 10.45 LA SANITÀ TERRITORIALE ED IL SUO FUTURO: DALL’EMERGENZA LE AUSPICABILI RISOLUZIONI ALLA CRISI DELLA SALUTE DI COMUNITÀ

Dott. Antonino Trimarchi, Dirigente Medico Unità operativa Cure Primarie e

Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Cubo di Rubik”

Ore 11.15 Dibattito introdotto da Renzo Dori, Presidente della Consulta Provinciale della Salute e dell’Associazione Alzheimer

Ore 13.00 Chiusura dei lavori

MODERATORI

Dott. Maurizio Agostini e dott.ssa Bruna Bagozzi, medici ex ospedalieri in pensione, attivi nel mondo sanitario e nel volontariato aclista

Il convegno di studi sarà in modalità online a tutela della salute e in osservanza alle disposizioni anticovid.

Diretta sul canale Youtube https://youtu.be/m2Lcr86Y7AA disponibile sul sito www.agenziagiornalisticaopinione.it