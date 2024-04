A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C“: “ AL ‘MENTI’ TERMINA 2-0 PER IL VICENZA, DOPO NOVE PARTITE SI INTERROMPE LA STRISCIA POSITIVA DEI GIALLOBLÙ “

22.22 - sabato 20 aprile 2024

Nella trentasettesima giornata di Serie C Now i Gialloblù escono sconfitti per 2-0 contro il L.R. Vicenza. Decidono le reti di Della Morte e Ronaldo. Domenica 28 aprile alle ore 16.30 ultimo appuntamento della regular season di Serie C Now allo ‘Stadio Briamasco’ contro il Renate.

Nella trentasettesima giornata di Serie C Now il Trento viene sconfitto per 2-0 dal L.R. Vicenza. I gialloblù possono rammaricarsi per le molte occasioni costruite ma non sfruttate nel corso dell’intera partita. A decidere la sfida sono le reti, siglate entrambe nel primo tempo, da Della Morte e Ronaldo. Cronaca. Mister Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Cappelletti, Trainotti e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Sangalli e Giannotti, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Caccavo si muove Anastasia come trequartista.

Il Trento parte meglio e nei primi minuti costruisce già tre occasioni importanti. La prima si concretizza al 12’ con il tiro di Caccavo che, trovato precisamente nel cuore dell’area di rigore da Anastasia, impegna Confente. Sul calcio d’angolo successivo è invece Italeng a trovarsi sui piedi la palla del vantaggio ma, da pochissimi centimetri, la manda alto sopra la traversa.

Passa un solo giro di lancette e Trainotti, sempre da corner, devia in porta con l’estremo difensore veneto chiamato ad una parata miracolosa. Il Trento spreca, il Vicenza no. E così, alla prima vera conclusione nello specchio aquilotto, passa in vantaggio. A sbloccare il risultato al 18’ è Della Morte, bravo a far partire una conclusione chirurgica che beffa Russo.

Al secondo tiro in porta la squadra di casa raddoppia. Questa volta, a far festeggiare i suoi, è Ronaldo che dalla distanza trova il pertugio giusto per battere l’estremo difensore gialloblù. Le due reti danno fiducia alla squadra di Vecchi che chiude la prima frazione attaccando: al 41’ ci prova con Tronchin, mentre, un minuto più tardi con Pellegrini ma, in entrambe le circostanze, Russo è bravo e attento a deviare in angolo.

Il Trento nella seconda frazione si dimostra vivo e volenteroso di pareggiare la sfida. Il primo a provarci, all’ora di gioco, è Pasquato che dal centro dell’area di rigore spreca però un’importante occasione calciando alto sopra la traversa. Trascorrono sei minuti e i gialloblù confezionano un’altra opportunità con Terrani, bravo a tirare dal limite dell’area con la sfera che sfiora il palo ed esce alla destra di Confente. Sul ribaltamento di fronte è invece Ferrari a non trovare la porta per pochi centimetri.

L’ultima occasione della partita è ancora dei trentini che calciano con Anastasia, trovando l’ottima risposta di Confente. Ad una gara dal termine della regular season il Trento è al decimo posto in graduatoria con quarantotto punti, posizione che garantirebbe un posto nella griglia playoff. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà domenica 28 aprile alle ore 16.30contro il Renate allo ‘Stadio Briamasco’ di Trento.

TABELLINO

L.R. VICENZA – A.C. TRENTO 2-0 (2-0)

Reti: 18’pt Della Morte, 25’pt Ronaldo

VICENZA (3-4-1-2) Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; Talarico (23’st Del Col), Tronchin, Ronaldo (38’st Proia), Costa; Della Morte (38’st Greco); Pellegrini (23’st Delle Monache), Ferrari. A disposizione: Massolo, Siviero, Cavion, Busato, Lattanzio, Sandon, Conzato. Allenatore: Stefano Vecchi

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Frosinini (41’st Ferri), Trainotti, Cappelletti, Obaretin; Di Cosmo (36’st Spalluto), Sangalli, Giannotti (1’st Pasquato); Anastasia; Italeng (19’st Puletto), Caccavo (1’st Terrani). Allenatore: Pozzer, Di Giorgio, Garcia Tena, Vaglica, Satriano, Brevi, Barison. Allenatore: Francesco Baldini

ARBITRO: Stefano Milone della sezione di Taurianova

ASSISTENTI: Marco Croce di Nocera Inferiore e Giuseppe Ceserano di Castellamare di Stabia

QUARTO UFFICIALE: Adam Collier della sezione di Gallarate

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 15°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 9’pt Golemic, 23’pt Giannotti, 47’pt Cuomo, 14’st Sangalli, 25’ Ronaldo, 31’st Cappelletti, 32’st Frosinini, 44’st Tronchin. Recupero: 3’+4’. Totale spettatori: 8.400 circa.

INTERVISTE

FRANCESCO BALDINI

“Oggi non posso dire nulla ai ragazzi. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni costruite. Di nitide ne ho contate almeno cinque. In conferenza stampa pre match avevo affermato che il Vicenza avrebbe potuto punirci in qualsiasi momento grazie alle grandi qualità dei propri giocatori. È stato proprio così. Sono riusciti a segnarci, con due bellissimi gol, nel nostro momento migliore. Prima della partita mi preoccupavano molto, avendo loro una squadra molto fisica, le palle inattive. Su questo, però, siamo stati bravi a non concedere nulla. Giocare su questo campo non è mai semplice. Dal punto di vista dell’impegno, oggi non posso proprio dire nulla a nessuno dei miei ragazzi. Ci hanno provato in molte occasioni. Peccato non essere riusciti a sfruttarle. Ciò che è importante è che sia ancora tutto nelle nostre mani. Abbiamo una partita da disputare. Sarà importante ottenere un risultato positivo per permetterci di arrivare ai playoff. Sarebbe un traguardo storico per questo Club. Entrarci, sarebbe bellissimo”.

https://www.youtube.com/watch?v=0MxlCjPMRNA

MATTIA SANGALLI

“Durante i primi 7-8 minuti abbiamo avuto 2-3 occasioni per passare in vantaggio. Dispiace non essere riusciti a concretizzarle. Sarebbe stata una partita diversa. Oggi dobbiamo fare i complimenti al Vicenza per le loro due reti. Della Morte e Ronaldo hanno realizzato due bellissimi gol. Adesso ci rimane un’ultima finale. Siamo ancora al decimo posto e vogliamo mantenere questa posizione per riuscire ad entrare nei playoff. Sarebbe un risultato molto importante. Ricarichiamo le energie e rimaniamo concentrati per disputare la miglior partita possibile contro il Renate”.

https://www.youtube.com/watch?v=-w0Sva35k5k

*

Foto: Carmelo Ossanna